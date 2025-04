Отиде си голямо име в световната музика, продуцирал хитове на Queen

След като преди 34 години този свят напусна култовият фронтмен на Queen Фреди Меркюри, още една легенда от групата отлетя на небето. Рой Томас Бейкър, легендарният музикален продуцент, най-известен с работата си върху емблематичната песен на групата "Бохемска рапсодия", почина на 78-годишна възраст. Новината беше потвърдена от неговия публицист вчера, съобщават световни медии.

Бейкър е издъхнал на 12 април в дома си в Лейк Хавасу Сити, Аризона. Причината за смъртта не е обявена публично.

Кариерата на Бейкър

Изключителният принос на Рой Томас Бейкър към музикалната индустрия е свързан предимно с британската рок група Queen, за която продуцира пет албума, включително "A Night at the Opera" от 1975 г. Именно в този албум се появява "Бохемска рапсодия" - песен, която впоследствие печели две номинации за "Грами" и през 2004 г. е включена в Залата на славата на "Грами".

Музикалната кариера на Бейкър започва впечатляващо рано – едва 14-годишен, той постъпва в Decca Records в края на 60-те години. По-късно става инженер в лондонското студио Trident, където за първи път се среща с Queen.

Освен с легендарната британска група, талантливият продуцент работи с редица други звезди и групи – Дейвид Бауи, Guns N' Roses, Мик Джагър, Ози Озбърн, The Rolling Stones, Journey, Yes и Smashing Pumpkins. Той продуцира четири албума на The Cars през 70-те и 80-те години, както и дебютния студиен албум на Mötley Crüe "Too Fast for Love".

