Посетете големите концерти в България с празнични отстъпки за 24 май

Музикалният календар за 2024, който Fest Team представя тази година, е повече от разнообразен и ако само посмеем да погледнем отвъд познатия и скучен ежедневен ритъм, не рискуваме нищо повече от това – да разширим кръгозора си. Културните събития играят ключова роля в обогатяването на разбирането ни за света. Те ни предоставят възможност да се запознаем с различни гледни точки, да се вдъхновим от творчеството на другите и да развием по-дълбоко усещане за съпричастност. С докосването до повече културни преживявания, не само че научаваме повече за света, но и за самите себе си. И това ни прави по-информирани, по-толерантни и по-готови да приемем и разберем другите.

За кои събития важи отстъпката

Споделете стремежа на Fest Team към повече знания и по-широк мироглед като използвате промокод 24МАЙ за до 20% отстъпка на билети, валиден само за 24 часа на днешния 24 май. От 00:00 на 24.05 до 23:59 на 24.05 можете да се възползвате от отстъпката за концертите от серията Sofia Solid на Corey Taylor, Bruce Dickinson, The Smile, Five Finger Death Punch, Tinariwen, Armin Van Buuren, ARTBAT, Megadeth, Dimitri Vegas&Like Mike, за концерта на Palaye Royale, Lenny Kravitz, Judas Priest, Hills of Rock 2024, SPICE Music Festival 2024, Laura Pausini, Nikos Vertis, DJ Bobo и семейния фестивал Family Fantasy Land.

Посетете www.ticketstation.bg за подробности и как да се възползвате от специалното предложение на 24 май.

