July Jones и Цар Плъх специални гости на концерта на Palaye Royale (ВИДЕО)

July Jones е категоричната бъдеща суперзвезда. Тя идва от Словения, има ярко разпознаваема визия, нестандартен електро-поп звук и текст без задръжки. Любовта, еднополовите връзки и психичното здраве са сред темите, които July Jones свободно засяга в музиката си. За словенската изпълнителка е от особено значение подобни дискусии да се водят открито. От неочаквания успех на EP-то "Girls Can do Anything" през 2022, който става изключително популярен в TikTok с кампанията за Международния ден на жената, до най-новото ѝ секси парче "Riot" (2024), July Jones дава глас на LGBTQ+ общността чрез своята музика и се бунтува срещу стигмата около подобни теми, особено в нейния роден край - Източна Европа. "Искам феновете ми да знаят, че имат собствен глас и че не всяка песен трябва да бъде за секс и алкохол, дори понякога да няма нищо лошо да се пее и на такива теми", споделя July Jones, която придружава Palaye Royale на тяхното европейско турне.

Цар Плъх е българският акт, избран да открие концерта на 5 юни в Зала 3 на НДК. Новосформираното миналата година рок трио е метаморфозата и продължението на успешния алтернативен проект Bloodrush. Фронтменът, китарист и основен автор в триото - Коста Коларов, и Димитър Димов на бас започват новото си начинание с нов барабанист - Теодор Чирпанлиев, познат и от Cool Den, който се включва в смелия нов Цар Плъх, за да предизвикат заедно традиционните норми. Със силна заявка в първия сингъл "Няма да се връщам", Цар Плъх се ангажира да пее на български, има цял куп готови нови песни и в момента подготвя първия си студиен албум, който предстои да излезе тази есен.

Две седмици преди концерта Palaye Royale дават възможност на най-отдадените си почитатели за наистина близък достъп до тях. Феновете, закупили вече билет, имат възможност да надградят редовния с VIP Upgrade Package. Той включва възможността да се снимаш с групата, meet and greet среща с тримата братя, плакат с личен автограф и VIP бадж за концерта. Тази опция е възможна единствено онлайн тук.

Билетите за концерта на Palaye Royale, July Jones и Цар Плъх са в продажба в мрежата на tickestation.bg.