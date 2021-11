Прощалното турне на Whitesnake ще мине през България

България е част от прощалното турне на Whitesnake Farewell Tour`2022. Легендарната група, водена от Дейвид Ковърдейл, ще участва на Midalidare Rock на 14 юли 2022 г., съобщават организаторите на фестивала.

Групата започва това турне догодина, за да увенчае с него творческия си път, продължил близо 50 години. "След всичките предизвикателства, през които трябваше да преминем през последната година и половина, съм изключително щастлив, че можем да направим турне и да отпразнуваме заедно това невероятно пътешествие, което имахме", казва Ковърдейл.

Бившият вокал на Deep Purple основава Whitesnake през 1978 г. Групата има няколко мултиплатинени албума, сред които Trouble, Lovehunter, Ready and Willing и Come an` Get it.

Whitesnake има редица световни хитове, включително и два номер 1 сингъла - Here I go Again и Is this Love, както и незабравимия Still of the Night.