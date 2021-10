Рок сензацията Casual Threesome с премиера на албума си CASUALTIES на живо в София

Десет години след основаването на групата,издава очаквания с огромно нетърпение свой дебют, находчиво кръстен. Столичната банда ще представи албума си с концерт на живо на 30 октомври, събота. Стартът е в 20:00, а локацията – клубът, в който групата има исторически случки и безброй лайвове през годините – „Тънка червена линия“ в София.

Десет години са точно необходимото време, за което от трио, което прави кавъри, за да се забавлява, Casual Threesome да еволюира до квинтет, който прави перфектна авторска музика. Да намери точните си членове. Да се научи да пише свои собствени песни и тези песни да стават все по-добри. Да се научи да ги аранжира така, че те да звучат на световно ниво. CASUALTIES наистина се слуша на един дъх, макар че никак не е кратък.

В тринайсетте песни с обща продължителност малко над 52 минути ще усетите влиянието на Stones, ще чуете ехото на гръндж ерата, ще поискате да танцувате и ще изпитате нужда да останете насаме за малко, но няма да усетите скука. Албума ще може да намерите от понеделник във всички аудио платформи на бандата.

Casual Threesome вече направиха наистина много силна заявка с трите си поредни хит сингъла, вече излезли от албума – "Phoenix", "Lie Within A Lie" и "Mirror Clock". Добрата новина е, че целият албум отговаря на тази високо вдигната летва. Въпреки че в никакъв случай не можем да определим групата като „млада“, в CASUALTIES се усеща младежкият ентусиазъм, характерен за всеки дебют. Ще го почувствате в суровата енергия на песни като "Used To Be" и "I'm A Fireball".

Запомнящите се рифове и великолепните аранжименти правят впечатление още при първо слушане. Но това, което прави Casual Threesome най-впечатляващи, са техните вокали. Да разполагаш с двама силни, отличителни певци е истинско богатство. Постоянната размяна на водещите вокали между Иван и Никеца и допълването помежду им прави албума дяволски динамичен и разнообразен. Но това богатство се осъзнава най-пълноценно в песни с истински двуглас, като "Weirdo", която по всяка вероятност скоро ще се превърне в абсолютен концертен фаворит сред феновете на бандата.

И като стана дума за концерти, именно там е истинската сила на Casual Threesome. Албумът им CASUALTIES изобилства от парчета, създадени за сцената. Може да ги чуете на живо още тази събота, 30 октомври, в “Tънка червена линия“, когато ще можете и да се срещнете лично с групата и да се сдобиете с физическо копие с автограф на албума CASUALTIES.

Събитието във ФБ: https://fb.me/e/48ptk7Sl8

CASUALTIES ще бъде наличен в аудио платформите от понеделник, 1/11.