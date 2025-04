SAKÉ се завръща в София!

Два месеца след впечатляващия дебют в Централния военен клуб, е време за част втора от най-завладяващата поредица събития - SAKÉ. 25.04, ACT23 @Abandoned Post - събитие, с което ще преобразим миналото и ще вдъхнем напълно нов живот на емблематичната за София сграда. Вдъхновени от Fuji концепцията на SAKÉ, ще преобърнем представите за нощен живот с 3 стаи, специално изработен 3D mapping и както винаги - безкомпромисно електронно звучене, готово да ви потопи в магията на SAKÉ по нов, необикновен начин.

Събитието на SAKÉ във Военния клуб в София, фотограф: Симеон Лазаров - Saimana

Само преди броени дни Fuji звученето разтресе Двореца на културата и спорта във Варна като предизвика невъобразим фурор с продукция-прецедент за морската ни столица. Събитието привлече над 2000 души, които станаха свидетели на уникално аудиовизуално изживяване от световен ранг.

Headliner на ACT23 е MITA GAMI - DJ, променил разбиранията за електронната музика. През изминалата година той представи една от най-уникалните концепции на Burning Man - Mayan Warrior, изпълнена в синхрон с над 30-членен оркестър. Като основател на един от най-признатите в индустрията лейбъли Maccabi House, той заслужи мястото си сред най-интригуващите DJ на новото време, създавайки звука на бъдещето.

Трудно е да се опише кои са най-впечатляващите тракове на MITA GAMI, но "All by Myself" и ремиксовете на "Lately" и "Renegade" с Adam Ten, със сигурност се отличават в дискографията му. Световният му успех му осигурява участия в най-реномираните фестивали и клубове като Coachella, Space Miami, Hi Ibiza, както и All Night Long Showcase в един от най-популярните клубове в света Pacha Ibiza. С релийзи за Diynamic и Crosstown Rebels на Damian Lazarus и Solomun, MITA GAMI не се стреми да бъде просто чут, а изживян.

SAKÉ в Двореца на културата и спорта, Варна, фотограф: Симеон Лазаров - Saimana

Билети за ACT23 @Abandoned Post все още можете да откриете на sake.bg.

В следващите дни предстои да бъдат обявени и останалите артисти, които ще ви пренесат в един нов свят на електронната музика. За повече информация и новини следете официалното Facebook събитие.

ACT23 @Abandoned Post, събитието, което ще ви пренесе в миналото, пречупено през енергията на необикновеното и футуристичното.

