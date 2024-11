UK Pink Floyd Experience: За вечната музика на Pink Floyd, концертите в България и сбъдването на мечтите

Да правиш трибют на легендарната британска група Pink Floyd сигурно е много вълнуващо начинание, но е и много опасно. Опасно е, защото любовта към тази група е огромна и световна, а да свириш музиката ѝ е изключително отговорна задача.

Задача, която UK Pink Floyd Experience изпълняват отлично. Те също са британци и са посветили 20 години от живота си на това да изпипват до съвършенство музиката и звученето на Pink Floyd. С концерти по целия свят формацията радва почитателите на вечния рок, а най-хубавото е, че ще можем да ги чуем в София и Варна, съответно на 27 и 29 ноември.

Успяхме да зададем няколко бързи въпроса на фронтмена, китарист и вокалист на UK Pink Floyd Experience - Дейвид Пауър, за да надникнем поне мъничко зад историята една от най-автентичните трибют банди, които сме чували.

Любовта към музиката на Pink Floyd е жива по целия свят. Усещате ли я, когато изнасяте вашите трибют концерти?

Да, определено! Обичаме да споделяме страстта си към значимостта на Pink Floyd с феновете на групата. И после всички оставаме под влиянието на музиката им!

Предстоят ви два концерта в България - в София и Варна, а вие за първи път ще сте в страната ни. Какво искате да кажете на българската публика?

Това е първият ни път в България, наистина, и нямаме търпение да се видим. Надяваме се да имаме време, за да разгледаме страната ви и да си имаме лично наше "българско преживяване".

Каква е историята зад UK Pink Floyd Experience - как се сформирахте като група?

От 20 години правим трибюти на Pink Floyd. Започнахме, защото обичаме музиката им, а сега това е работата ни. Истинска мечта!

Срещали ли сте се с членовете на Pink Floyd?

Барабанистът ни Франческо и Ник Мейсън са били в една школа за барабани в университета.

Каква е най-незабравимата реакция от публиката, която се получавали?

Ами... всички публики са страхотни. Някои седят и възприемат шоуто с огромно внимание, а други много пеят и танцуват. Но сме най-щастливи, когато публиката ни аплодира на крака (често ни се случва!).

Знам, че въпросът е труден, но все пак - коя е любимата ви песен или албум на Pink Floyd? И защо?

Да, много труден въпрос. Ако попитате всеки един член от бандата, ще получите различен отговор и различни причини. Аз бих отговорил вероятно "Dark Side of the Moon" или "The Wall".

Опитвате се да създавате шоу, което да е колкото се може по-автентично с оригинала. Но коя е най-трудната част в работата ви?

Действително се опитваме да сме автентични, което означава да копираме музиката колкото се може по-добре. Но са важни и звукът, светлината, както и всичко останало, което се случва на сцената. В групата сме 9 души, като седем са на сцената, един отговаря за светлините и един - за звука. Всеки един от нас е еднакво важен с другите.

Ако трябва да се върнете назад във времето, но нямате право да правите трибют на Pink Floyd, коя друга група бихте избрали?

Всички щяхме да имаме различни идеи - от блус, през фолк до хеви метъл!

Интервю на Неда Ковачева

Билети за концертите на UK Pink Floyd Experience в София и Варна може да откриете в Eventim, Grabo, Bilet.bg, както и на www.Floyd-Bulgaria.com.

