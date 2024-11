UK Pink Floyd Experience ще изпълни хитове на Pink Floyd в автентично рок шоу в София и Варна

Емблематичното шоу UK Pink Floyd Experience ще потопи българска публика в хитовете на рок динозаврите от Pink Floyd в автентично прог рок шоу у нас. Трибют групата, включваща седем изключителни музиканти, ще има концерти в Зала 1 на Националния дворец на културата в София на 27 ноември и във Фестивалния и конгресен център във Варна на 29 ноември.

Шоуто е известно със зашеметяващите изпълнения, които пресъздават атмосферата и звученето на оригиналните Pink Floyd. То включва впечатляващи светлинни и видео ефекти, както и безупречни изпълнения на класически хитове на Pink Floyd. Сред тях са емблематични песни от класически албуми като "The Dark Side of The Moon", "Animals", "Wish You Were Here", "The Wall" и специално за 2023 г. - дългоочакваното произведение "Echoes".

Трибют групата се отличава с усещането за автентичност на звука и хореографията, както и с брилянтната работа на режисьор-осветителя, създавайки заедно завладяващо пътешествие през света на Pink Floyd и пълното усещане, че публиката присъства на истински концерт на живо на легендарната група.

Билети за концертите в София и Варна ще откриете в Eventim, Bilet.bg, Grabo.bg, както и на www.Floyd-Bulgaria.com.

Повече за UK Pink Floyd Experience

UK Pink Floyd Experience е трибют банда, която пресъздава музиката и атмосферата на легендарната група Pink Floyd. Те са известни с автентичните си изпълнения, включващи впечатляващо светлинно шоу и над два часа невероятна музика.

Групата отбелязва 50 години от издаването на емблематичния албум "The Dark Side of The Moon" и пресъздава концертната атмосфера на Pink Floyd с голяма прецизност. Те обикалят различни държави, предлагайки на феновете възможността да се насладят на класическите хитове на Pink Floyd на живо.

