Украинските метъл титани Jinjer посочиха за български съпорт O.H. и 8m/s

Две от най-силните имена на родната алтернативна сцена – O.H. и 8m/s – ще открият концерта на украинските метъл титани Jinjer на 17 юни 2025 г. в клуб "Маймунарника", София, съобщиха организаторите. Изборът не е случаен – Jinjer лично са избрали двете групи за съпорт на своето шоу в България. Интересът към концерта на Jinjer в София е голям – половината билети вече са продадени, а останалите можете да откриете ТУК.

За O.H.

O.H. е създадена в края на 2000 г. Стилово тръгват от ню метъл, вдъхновени от Korn, Deftones и Soulfly, а с времето еволюират към по-твърдо звучене с дет метъл и хардкор влияния.

Групата има участия в престижни фестивали като Hills of Rock, Spirit of Burgas, We Are Going To Мъглиж, September Sun и др., и е била локален съпорт на имена като Jinjer, Soulfly, Cavalera, Brujeria, Infected Rain. През май 2025 предстои издаването на четвъртия им студиен албум.

Дискография на O.H.:

– "Justice" (2009)

– "Изкривен Стандарт" (2012)

– "Жажда За Живот" – EP (2015)

Състав:

Георги Фотев – вокали

Кирил Кирилов – китари

Даниел Богданов – китари

Михаил Бизеранов – бас

Никифор (Бамби) Никифоров – барабани

За 8m/s

8m/s е hardcore/metalcore банда, създадена през 2010 г. Групата започва с вдъхновение от ранните nu-metal и metalcore банди като Korn, Unearth и Chimaira и изгражда свой стил с тежки и мелодични рифове. Финалният ѝ състав се оформя през 2021 г. с присъединяването на Жо Василев.

8m/s са делили сцена с Whitechapel, Rotting Christ, Last Hope, Vendetta и много други. Новият им албум се очаква през есента на 2025 г.