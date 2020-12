Universal Music откупи правата върху песните на Боб Дилън за 300 млн. долара

Звукозаписната компания Universal Music Group откупи авторските права върху целия каталог с песни на Боб Дилън, като сделката надхвърля 300 млн. долара, съобщи вестник „Ню Йорк Таймс“.

Според изданието, това е най-голяма сделка за последната година. Нарастващата популярност на стрийминг услугите, донесли през миналата година на издателите в САЩ приходи от около 3,7 млрд. долара, привличат все повече нови инвеститори.Днес от Universal Music Group съобщиха, че са откупили авторските права върху целия каталог с песните на Дилън , който включва повече от 600 произведения, написани за 60 години.Боб Дилън е един от най-известните музиканти, чиято кариера продължава почти 50 години. Според списание „Ролинг стоун“, Дилън е „вторият по значимост“ изпълнител след „Бийтълс“ в историята на музиката. Песните му „Blowin' in the Wind“ и „The Times They Are a-Changin“ се превърнаха в химни на движението за граждански права и антивоенното движение в САЩ. През 2008 г. певецът е удостоен с наградата Пулицър, а през май 2012 г. му е връчена най-високото отличие в САЩ – Президентския медал на свободата.През 2016 г. Дилън получи Нобелова награда за литература