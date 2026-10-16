На Сирия ѝ отне 15 години да се отърве от Асад и Русия, Украйна също може да се спаси

"Днес в ефира на “Твоят ден” гостите казаха (за щастие, репликирани от водещата), че нямало как да не се наложи Украйна да направи “някои отстъпки” (т.е да се откаже от територията си, окупирана от Русия), защото е по-слабата страна, а нямало как Русия да бъде победена. Много професори, пиари и видими коментатори споделят това мнение". Това написа на 16 октомври във Facebook журналистът и военен анализатор Руслан Трад, който има предвид днешния епизод на предаването по Nova News. Трад, който следи военните конфликти изкъсо от доста години и работи с отворени данни и широк кръг от източници, обаче излага друга теза.

Сирийската гражданска война: колко силна е всъщност Русия?

"Ще предложа един друг скорошен епизод със сериозното участие на Русия, а именно Сирийската гражданска война.

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Статистиката е показателна:

- В началото на войната през 2011 редовната Сирийска арабска армия наброява около 220 000 – 300 000 души, подкреппени от над 300 000 резервисти. За попълване на дефицита след редица дезертьорства бяха изградени Национални сили за отбрана и паравоенни структури с обща численост между 80 000 и 100 000 бойци.

- От началото на руската интервенция в Сирия през септември 2015 г, общият ротационен състав е от над 63 000 руски военнослужещи (авиация, офицери, спецназ/ССО, военна полиция, морска пехота), преминали през ротация в Сирия. В пиковите периоди на терен са разположени между 4000 и 7000 редовни войници и офицери, заедно с 5000 бойци от “Вагнер” и други единици.

- Иран разполага с около 3000 офицери, командни кадри и оперативни специалисти, като Техеран организира и финансира широка мрежа от шиитски милиции, чиято обща численост в Сирия достига 65 000 бойци в пиковите периоди.

Снимка: Руслан Трад, Студио "Актуално"

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След над 220 химически атаки, извършени от силите на (Башар) Асад, подкрепени от руското командване, сериозни разрушения, причини при бомбардировки от руската и сирийската авиация, унищожили на места до 90% от инфраструктурата, и десетки кланета от "Хизбула" и иранските сили, днес иранци няма в Сирия, Асад лежи на дивана в Москва и играе компютърни игри в изгнание, а Русия се моли на новото управление да ѝ остави поне част от едната ѝ останала база, за да не изглежда напълно унизена", разказва Руслан Трад, който е специалист конкретно на тема "Сирия".

Там режимът на Асад, крепен от Москва и Техеран, падна през декември 2024 г. Диктаторът избяга в Русия, а властта пое коалицията от бунтовници, водена от "Хаят Тахрир аш-Шам" и настоящия президент Ахмед Ал-Шараа.

"На сирийците им отне 15 години, за да свалят режим, който е на власт от 1970 година - не се отказаха, въпреки че статистиката беше срещу бунтовниците. Руснаците използват времето много добре - надяват се, че в един момент на хората им омръзва и се предават, оставяйки териториите си окупирани - както стана в Грузия. Украинците нямат намерение да се отказват", завършва публикацията си Трад.

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