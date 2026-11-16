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Миролюба Бенатова: Ако наследниците на ДС си издадат "журналистите", няма да останат такива

16 ноември 2026, 9:30 часа 1180 прочитания 0 коментара
Снимка: Миролюба Бенатова/Facebook
Миролюба Бенатова: Ако наследниците на ДС си издадат "журналистите", няма да останат такива

„Ако приемниците на Първо (сега ДАР), Второ (ДАНС) и Шесто (ГДБОП) управления на ДС си издадат „журналистите“, няма да останат много журналисти. И илюзии“. Това написа журналистът Миролюба Бенатова в профила си във Facebook. По думите ѝ тогава изведнъж разни „пътешественици“, „анализатори“ и „разследващи“ ще „светнат като крушки“. „Може би, за да не стане така, от ДАНС искаха узаконяване на вечната тайна и унищожаване на документи с „отпаднала необходимост“, добавя тя.

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Коментарът ѝ е по повод скорошните спорове между Станислав Цанов и Мартин Карбовски около случая „Ива Михайлова“ и твърденията, че ДАНС препоръчва и контролира определени YouTube канали.

„Може да е така. Може и да е активно мероприятие срещу ютубъри. Може да е много неща“, посочва Бенатова.

Според нея обаче тайният запис на неофициални разговори и тяхното последващо публикуване категорично не отговарят на правилата на обикновената журналистика.

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„Другото е голяма каша. С елементи на политическа употреба“, завършва анализа си тя.

В сутрешния блок на БНТ Ружа Райчева, дъщерята на социолога Андрей Райчев, защити Карбовски, като коментира, че било абсурдно той да е на подчинение на службите. Според нея, скандалът с Ива Михайлова вече се изопачава много.

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ДАНС Мартин Карбовски Миролюба Бенатова ДС
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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