Разбират ли изобщо управляващите в каква хуманитарна криза е на път да изпадне София? Този въпрос постави Ася Василева, политикономически анализатор и експерт по въпросите на земеделието, по повод продължаващите аварии в столицата, които за пореден месец оставят без топлоподаване хиляди абонати.

""Топлофикация" се разпада пред очите ни. Стотици сгради остават без парно и топла вода с дни и седмици, а сроковете за възстановяване стигат до края на ноември засега. Хората нямат друг избор, освен да преминат на електрическо отопление. Това неизбежно увеличава натоварването на електроразпределителната мрежа, а вече има и аварии с прекъсване на тока в цели квартали. И всичко това при 8 градуса навън! А какво ще стане при минус 10? Когато десетки хиляди домакинства едновременно включат печки, духалки и климатици? Изчислил ли е някой дали електрическата мрежа може да понесе подобно натоварване? Има ли изобщо оценка на риска от верижни аварии, при които цели квартали могат да останат едновременно без парно и електричество?", попита тя.

"Кой ще се погрижи за възрастните хора, болните, бебетата и малките деца? Къде ще бъдат настанени, ако жилищата им станат необитаеми от студ? А детските градини, а болниците? Има ли кризисен план, или ще започнем да го пишем, когато температурите паднат под нулата? То и сега в панелените жилища не се стои, а вече и тока спира. Огън ли да палят хората?", попита още Василева.

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Според нея това е непосредствен риск за здравето и живота на хората, а не поредното неудобство заради спукана тръба.

"Днес Радев отново ни обеща светло бъдеще. Само че аз бих предпочела да имаме отопление в настоящето. Има нещо ужасяващо в това, че Киев, който Русия системно атакува с ракети и дронове, се бори да поддържа електроснабдяването и отоплението си, а София преживява подобен срив в мирно време. Без бомбардировки, без разрушени от ракети електроцентрали и топлопроводи", коментира още Василева.

Тя поиска незабавен отговор от Столичната община, правителството и енергийните дружества има ли оценка на риска от едновременен срив на двете системи и как точно ще бъдат защитени хората, ако това се случи.

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"Защото ако при 8 градуса София вече не може да осигури надеждно отопление на хиляди свои жители, при минус 10 няма да ни трябва поредното обещание за светло бъдеще. Ще ни трябва план за оцеляване. И отговор на въпроса как докарахме столицата на европейска държава дотук, без да сме преживели нито един ден война. Какво светло бъдеще, върнахме се в първобитния строй", категорична е тя.