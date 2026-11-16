Руслан Трад: Скот Ритър използва политическата пролука в България, за да легитимира тезите на Кремъл

Уилям Скот Ритър, бивш офицер от разузнаването на морската пехота на САЩ, бивш оръжеен инспектор на ООН и осъден през 2011 г. за педофилия, пристигна тази седмица в София, за да представи българското издание на книгата си „Магистрала към ада“. Визитата му обаче далеч не е само литературно събитие. Ритър се превърна в един от най-видимите западни гласове, които разпространяват предпочитания от Москва наратив за войната срещу Украйна, НАТО и Европа, а появата му идва в момент, в който външнополитическата посока на България е активно оспорвана. Това съобщи в профила си във Facebook журналистът и военен анализатор Руслан Трад.

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Той обяснява и защо биографията на Ритър е ключова за разбирането защо присъствието му в България има значение. "От пълномащабното руско нахлуване в Украйна Ритър многократно представя войната на Москва като защитна реакция на разширяването на НАТО и западната политика, докато Украйна описва като прокси бойно поле, а европейската подкрепа за Киев – като риск от ядрена катастрофа. Коментарите му редовно отразяват кремълските тези, че Западът е предизвикал войната, че Украйна не може да спечели, че присъствието на НАТО в Източна Европа е източник на несигурност и че европейските правителства водят обществата си към катастрофа. В интервю през октомври той заяви, че сривът на Украйна ще унищожи НАТО, а след това и Европейския съюз.

Това послание намери отзвук в части от българската медийна и политическа среда, където скептицизмът към западната подкрепа за Украйна, носталгията по „неутралитета“ и призивите за възобновяване на диалога с Москва отдавна се разпространяват", обяснява Трад.

По думите на журналиста времето на визитата е важно, защото "България вече не е просто страна, в която проруските наративи се разпространяват по периферията". "Под управлението на премиера Румен Радев София се измества от твърда подкрепа за Украйна към политика, която поставя акцент върху преговорите с Русия, намалената военна помощ за Киев и по-дръпната позиция в европейските структури за сигурност. През юли България се оттегли от Коалицията на желаещите; през юни Радев обяви, че страната няма повече да изпраща двустранна военна помощ за Украйна, макар правителството по-късно да уточни, че ще продължи да изпълнява задълженията си чрез рамките на ЕС и НАТО.

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Радев призова и Европа да има място на масата при преговорите за Украйна и се застъпи за дипломатическо ангажиране с Москва. Той отхвърля етикета „проруски“, като твърди, че следва реалистичен път към мира, а не удължаване на война, която натоварва икономиката и обществото на България. Но решенията на правителството му – прекратяването на нови доставки на военна помощ, намаляването на подкрепата от военните резерви и отдалечаването на България от коалициите, подкрепящи Украйна – материално стесняват приноса на страната към отбраната на Украйна.

Точно това създава политическата пролука, която визитата на Ритър използва. Бивш американски служител, представящ се като вътрешен човек, който предупреждава срещу политиката на НАТО, подсилва аргумента, че България трябва да търси разбирателство с Москва, вместо да поддържа подкрепата си за Украйна. Посланието му съвпада с акцента на Радев върху преговорите, но отива много по-далеч, като представя исканията на Русия и причините за войната в термини, които са в съзвучие с кремълската пропаганда", смята Трад.

"Радев публично заяви, че членството на България в НАТО не подлежи на обсъждане, и отхвърли искането на Москва Алиансът да се върне към границите си отпреди 1997 г., което на практика би означавало изтегляне на силите на НАТО от Източна Европа. Но същото правителство отслаби реалния принос на България към колективното възпиране и засили идеята, че диалогът с Русия е централното решение на войната.

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Визитата на Ритър следователно служи на по-широка цел, а не само на продажбата на книга. Тя предлага чужд, привидно авторитетен глас на вътрешнополитическо течение, което се стреми да нормализира ангажирането с Москва, да представи западното единство като безразсъдно и да преразгледа руската агресия като проблем, създаден от НАТО и Украйна. В страна, чиято географска позиция, съветските военно-промишлени връзки и политически разделения я правят стратегически важна както за НАТО, така и за Русия, този наратив не е абстрактен, а може да формира обществените нагласи към възпирането, помощта за Украйна и задълженията на България към съюзниците ѝ.

Сигурността на България не зависи от избора между мир и членство в НАТО, а от отхвърлянето на фалшивия избор, че отстъпките към Москва са единственият път към стабилност. Присъствието на Ритър в София е важно именно защото придава на познатия кремълски аргумент привидната легитимност на западен глас в момент, в който правителството на България вече на практика се доближава до този аргумент", завършва поста си Трад.