Легендарен джаз изпълнител открива Есенен салон на изкуствата Пловдив 2024

Всяка година през септември, Пловдив се превръща в невероятна открита сцена, на която се представят десетки събития от различни жанрове. Започва Есенен салон на изкуствата Пловдив - най-големият културен формат под тепетата, който обединява в себе фестивали и събития от всички жанрове – музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт инсталации и много други.

Традиционен организатор е община Пловдив в партньорство с културни институти, творчески гилдии, културни оператори и многобройни артисти. През настоящата 2024 година Есенен салон на изкуствата Пловдив бележи своето 20-то издание.

Официалното откриване е на 1 септември в 21.00 часа на Античния театър с концерт на Васил Петров „30 години в музиката. The best of Васил Петров“.

Обичаният джазмен с кадифен глас, когото наричат „Българският Франк Синатра“ ще поведе публиката в едно незабравимо музикално пътешествие с най-великите класики и хитове на всички времена. С концерта си в Пловдив, Васил Петров отбелязва 30 години на сцена. По този повод, той е подготвил за почитателите на романтичната музика специална вълнуваща програма, включваща избрани песни от широкия му репертоар, поднесени по неговия неподражаемо елегантен маниер, с мащабна оркестрация с джаз нюанси, заедно със Симфониета - Враца с диригент маестро Христо Павлов.

Специален гост в програмата е младата, красива и талантлива цигуларка Зорница Иларионова. Тя ще партнира на Васил Петров в няколко песни и ще представи класически и филмови теми, отличавани с награди Оскар. За джаз линията се грижат Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и Кристиан Желев (ударни).

Ще прозвучат любими песни на Васил Петров от различни негови албуми. За първи път ще има и поредица с латино звучене (Besame mucho, Quando, Quando, Quizas Quizas Quizas), както и познатите и обичани, но в напълно нови аранжименти авторски песни „Другият“ и „Подслон в дъжда“. Ще чуем още поп класиките Killing me softly, Can`t take my eyes of you, някои от знаковите песни на Бийтълс като Yesterday, Michelle, рок класиката Soldier of fortune и евъргрийните на Франк Синатра – My Way, Strangers in the night, New York, New York.

Билети се продават онлайн в системата на ARTicket : https://articket.eu/event/582