19 години България в НАТО (ВИДЕО)

На 29 март 2004 г. във Вашингтон бяха подадени документи за присъединяване към отбранителния алианс на седем нови страни членки, сред които и страната ни. На 18 март 2004 г. Народното събрание ратифицира Северноатлантическия договор. На 2 април същата година в Главната квартира на НАТО в Брюксел се състоя официална церемония по този повод.

Днес САЩ ни поздравиха за годишнината от членството в НАТО, като американското посолство у нас публикува в Twitter архивно видео от въпросната церемония:

Today we celebrate 19 years since Bulgaria joined @NATO! On March 29, 2004 documents for the accession to NATO for seven new member countries, including Bulgaria, were submitted. On April 2, 2004 an official ceremony was held at NATO Headquarters in Brussels to mark this. Watch… pic.twitter.com/oG5dKnAjWI