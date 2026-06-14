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Борисов за военната помощ: България не е дарявала, България продаваше оръжия на Украйна (ВИДЕО)

14 юни 2026, 15:50 часа 833 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Борисов за военната помощ: България не е дарявала, България продаваше оръжия на Украйна (ВИДЕО)

„Радев е прав. Асен Василев ни качи на шейната. Ние в сглобката, а след това и в другото правителство, обградени от леви партии, също теглехме дългове. Но Василев теглеше по 500 милиона. Сега имаме огромна възможност да атакуваме Радев за тези дългове, но не е справедливо”. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Шумен по повод предстоящото теглене на нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро. Той припомни, че три пъти е бил премиер и винаги е носил отговорност. „Ние, като системна партия, считаме, че трябва да се върне доброто възпитание на 100-те дни толеранс, което го имаше едно време”, каза Борисов.

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„10-12 години, когато ГЕРБ управляваше самостоятелно, бяхме на излишък. Малко минахме от излишък към дефицит по време на COVID кризата”, припомни той. „20 години само ни нападат, а ние само строим. Те нападат – ние строим. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ”, каза той и уточни, че става въпрос за последните 20 години.

„Бил съм в положението на Кандев“

Борисов коментира и казуса с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. „Аз бях разтревожен, но после спрях да се тревожа, защото очаквах, че Кандев, като е казал А, ще каже и Б. Гледах как се разплака. Бил съм в това положение на главен секретар, когато ме пресираше Тройната коалиция – станах и си тръгнах”, припомни лидерът на ГЕРБ. Той допълни, че е гласувал „против” Кандев да бъде викан за изслушване в парламента.

Военната помощ за Украйна

Борисов бе запитан и за спирането на военните доставки за Украйна. „България не е дарявала оръжия, България продаваше оръжия. Като член на ЕС помагаме. Имаме също своите забележки към корупцията в Украйна, но помагаме на украинския народ, който бива бомбардиран”, завърши той.

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Младежката академия на ГЕРБ

„Това, с което се занимава ГЕРБ в последните месеци, е обучение на кадри - млади и стари. Целта е да имаме готови хора, които да предложим на обществото при следващи избори. Да имаме образовани, знаещи, подготвени и по-интересни на публиката лица", заяви Борисов по повод младежката академия на ГЕРБ.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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