След Радев: Човекът на Тръмп се срещна с Борисов

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е провел работна среща с Артър Милик, ръководещ Бюрото за Европейски и Евразийски въпроси към Държавния Департамент на САЩ, съобщиха от пресцентъра на партията. По време на разговора в София са били обсъдени двустранните отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ, въпроси от сферата на отбраната, енергийната свързаност и стратегическите инфраструктурни проекти, които имат значение както за България, така и за устойчивостта на цяла Югоизточна Европа.

Сигурността в региона на Близкия Изток и Югоизточна Европа също са били сред разискваните теми.

Борисов: ГЕРБ е предвидим партньор на САЩ

По време на разговора Борисов е подчертал, че както винаги, ГЕРБ остава предвидим и последователен партньор на САЩ по всички ключови приоритети, които укрепват евроатлантическата ориентация на България и гарантират дългосрочна сигурност и икономическа стабилност на страната ни.

Председателят на ГЕРБ е бил категоричен, че партията ще продължи да полага всички усилия в тази посока в българския парламент.

Срещата на Радев

По-рано от правителствена информационна служба съобщиха за среща на премиера Радев с Милик по горе-долу същите теми.

По време на срещата са били обсъдени теми от стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, произтичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях.