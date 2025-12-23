Спорт:

БСП - ОЛ: Процесите на консолидация в ляво се задълбочават и развиват

23 декември 2025, 19:30 часа 75 прочитания 0 коментара
БСП - ОЛ: Процесите на консолидация в ляво се задълбочават и развиват

Процесите на консолидация в лявото пространство, започнали през втората половина на 2024 г., са необратими. Те ще продължат да се задълбочават и развиват. За 11 месеца в управлението успяхме да постигнем много,  допуснахме обаче и грешки. Не обяснихме ясно своите постижения, но и сериозните препятствия, които се наложи да преодоляваме в името на България.  

Какво направихме: защитихме социалните придобивки на стотици хиляди българи, провеждахме устойчива политика за повишаване на доходите на всички социални групи, размразихме всички важни инфраструктурни проекти, забавени с години, касаещи републиканската пътна мрежа и ВиК сектора, започнахме решаването на проблемите с водоснабдяването в населени места в цялата страната и особено в Плевен. 

Какво не допуснахме: 10 годишно споразумение с Украйна, продажбата на реакторите на АЕЦ "Белене" на Украйна,  изпращането на български военен контингент в Украйна. Ако правителството не беше подало оставка, БСП - ОЛ категорично нямаше да позволи гласуването на банкови гаранции в размер на 1,2 млрд. евро за Украйна.

По време на цялото си участие в съвместното управление, ние от левицата, показахме, че темата за Украйна е червена линия и страната ни трябва да защитава на първо място националния си интерес.

Отчитайки всичко това, Коалиция БСП - ОЛ дава положителна оценка на участието на представителите си в управлението. Отчитаме негативното влияние, което то оказа върху левицата и партиите в нея, но към онзи момент нямахме право на друг избор, с оглед тежкото състояние, в което се намираше страната ни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Обединяваме се за продължаване на съвместната ни работа в рамките на Коалиция БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, особено с оглед на предстоящите поредни предсрочни парламентарни избори.

В този момент, в който ни предстои битка с нашите разнородни опоненти, трябва да сме по-обединени и задружни от всякога.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
БСП Атанас Зафиров БСП обединена левица
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес