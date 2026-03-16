Москва не я устройва уреждане на украинския конфликт, при което би се запазила сегашната власт в Киев. Това каза днес руският външен министър Сергей Лавров.

"Слушайки изявленията на французите, германците и демократите в Брюксел, не виждам нищо, което би могло да се възприеме конструктивно с оглед на какъвто и да е напредък в преговорите. Президентът Путин многократно е потвърждавал, че сме недвусмислено ангажирани с преговорите, но тъй като режимът в Киев не е готов за това, ще преследваме целите на специалната военна операция на място, което и се случва в момента", каза министърът.

Първото нещо, което би удовлетворило Москва, било "пълното освобождаване на Донбас" - т.е. руснаците продължават да държат украинците да им предадат доброволно и тази част от региона, която те не могат сами да завземат.

Второто условие, според Лавров, е "наличието на нацистки режим в Киев". По думите му "точно това искат да запазят европейците, независимо какво ще остане от Украйна, и този режим ще продължи враждебните си, антируски дейности. Те планират да въведат някакви стабилизационни сили – по същество окупационни войски, които ще представляват заплаха за Руската федерация. Вече многократно сме казвали: уреждане, което запазва нацисткия режим (...), е много сериозен проблем. Не е толкова просто, колкото се казва сега: "Да спрем на линията на контакт и всичко ще бъде наред". Това не е вярно", каза Лавров, цитиран от Интерфакс.

