ЕС може да пострада от ракетни удари от Иран и руско нападение: ЕК предупреди

16 март 2026, 11:36 часа
В Украйна не се очертава мир. Много е възможно руснаците да предприемат нападение срещу Европа. Русия е готова да използва между 7 и 9 милиона дрона тази година. Срещу Европа може да има и удари от Иран. Това е част от предупреждението на еврокомисаря по отбраната Андриус Кубилиус на събитие в Брюксел, организирано от "Форум Европа". Войната в Иран може да ни се отрази не само с поскъпването на енергията, но и с ракетни нападения, добави той.

Той припомни, че миналата седмица генералният секретар на НАТО Марк Рюте е посочил необходимостта от 4-кратно увеличение на европейските възможности за противовъздушна отбрана (ПВО). Само в първите дни на ударите по Иран и последвалия отговор на Техеран с изстрелване на балистични ракети и дронове са били необходими толкова ракети за ПВО, колкото САЩ произвеждат за година, отбеляза той. 

Европейските съюзници трябва да вземат мерки за заместването на 100 хиляди войници от САЩ в Европа, след като "трансатлантическите партньори пренасочват вниманието си" към Тихия и Индийския океан. Трябва ни независимо европейско ракетно производство. Европа трябва да може да сдържа, да инвестира в средства за защита на територията си и нашия начин на живот, каза еврокомисарят.

Ако Украйна загуби войната, това ще струва на Европа два пъти по-скъпо, отколкото оказването на подкрепа за нея сега, каза Кубилиус.

Начините за взимане на европейските решения вече не отговарят на промените в света, категоричен бе той. Днес руските въоръжени сили са по-силни, отколкото преди нападението срещу Украйна, според думите му.

Елена Страхилова
Европейски съюз война Украйна война Русия НАТО война Иран Андриус Кубилиус
