Какъв тест направи Русия днес с удара си срещу Киев (СНИМКИ)

Необичайната за руснаците атака от днес срещу Киев посред бял ден донесе и още един въпрос - с какво точно бе обстреляна украинската столица? Отломки от дрон бяха открити в самото сърце на столицата близо до Паметника на независимостта. Още: Необичайна руска атака в Киев посред бял ден

Украинското военно-аналитично издание Defense Express съобщи, че разбилият се дрон е "Ланцет" с изкуствен интелект и че това е първият случай, в който Русия атакува Киев с такъв безпилотен апарат. Въз основа на останките, по-специално характерната X-образна опашка и маркировки, може да се предположи, че това е нова модификация на този дрон. Следователно, сутрешната атака вероятно е била своеобразен тест и демонстрация на възможностите на подобрените руски дронове.

Таи информация обаче почти веднага бе опровергана от украинския военен специалист по радиоелектронна борба и дронове Сергий Бескрестнов с позивна Флаш, който дори изрази разочарование от факта, че украинската медия прави такава услуга на Русия с тази си публикация:

Още: ЕС може да пострада от ракетни удари от Иран и руско нападение: ЕК предупреди

"Никакви "Ланцет"-и не могат да достигнат Киев. Това са ударни безпилотни летателни апарати с малък запас от боеприпаси за поразяване на цели на фронтовата линия. Тези дронове физически нямат такъв живот на батерията и такива възможности за радиоуправление.

Смятам, че отломките най-вероятно са били умишлено хвърлени от "Шахед"-ите като част от вражеска специална информационна операция.

Много съжалявам, че едно издание реши да направи услуга на врага и да раздуе тази тема, публикувайки служебни полицейски снимки от мястото на откриването на отломките."

Той добавя, че украинските военни анализират в момента всичко, свързано с атаката - радиосигнали, радарни данни и снимки от дронове-прехващачи, за да разберат какво се крие зад удара.

Defense Express reports that Russia attacked Kyiv for the first time with a Lancet drone with artificial intelligence, which crashed near the Independence Monument.https://t.co/H3CkXaTuM5 pic.twitter.com/qU5ncUzCCv — WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2026

Телеграм каналът INSIDER UA пък коментира, че ако се приеме, че "Ланцет"-ът самостоятелно е достигнал Киев, възможната точка на изстрелване може би е била Беларус. Официалният обхват на "Лансет" е около 50 км, с рекорд от 136 км. Киев отстои на над 200 км от Русия и на около 90 км от Беларус.

От своя страна говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат коментира също, че сутрешната атака на Русия срещу Киев е била нетипична. Имало е около 30 дрона, оборудвани с мрежови модули и други системи за управление, позволяващи насочване по време на самия полет. Той посочи, че почти всички дронове са били свалени. Отломките, намерени в центъра на Киев, в момента се идентифицират.

Russia's morning drone attack on Kyiv was atypical, with around 30 drones equipped with mesh networks and other control systems enabling in-flight guidance toward Kyiv region. Almost all were shot down, Air Force spokesman Yuriy Ignat said. Debris found in central Kyiv is being… pic.twitter.com/xbAFI7KrK6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 16, 2026