БСП върви към конгрес на 7 и 8 февруари, Зафиров се дърпа

От часове БСП провежда заседание на Националния си съвет, което трябва да реши дали насроченият за 7 и 8 февруари конгрес ще се състои, както вече беше решено, или ще бъде отложен за след парламентарните избори, предава БНР. Председателят на партията Атанас Зафиров настоява форумът да бъде след вота и е категоричен, че няма да подаде оставка. Според него анализът на резултатите трябва да бъде направен след изборите. Повечето водещи фигури в партията обаче, както и по-голямата част от съвета са срещу отлагането на конгреса. Борислав Гуцанов заяви, че поставянето под съмнение на конгреса е извън границите на здравия разум и е най-грешният ход за партията в тежък момент:

Положението е тежко

"Категорично трябва да има конгрес. Аз не считам, че може по някакъв начин въобще да коментираме отлагане на конгреса. Няма как да има такова решение, да са минали конференциите, колегите да очакват този конгрес и някой да прави опити за неговата отмяна.

Още: Отмяна на конгреса, без Зафиров и Стойнев в листите: Какво се случва в БСП?

Смятам, че това е възможно най-грешният ход на БСП и без това трябва да признаем, че положението е тежко в БСП".

Лидерът на младежката организация Габриел Вълков заяви, че решението на Националния съвет е ясно и категорично. Конгрес ще има на 7 и на 8 февруари, а опитите за неговата отмяна също са грешка.

Радев - конкурент или партньор

Снимка Пресцентър на НС

"Решението на Националния съвет в предното заседание е абсолютно ясно и категорично, че конгрес ще има на 7 и 8 февруари. Днес могат да бъдат направени може би опити да се отмени конгресът, но не вярвам, че ще бъде отменен, защото - първо, имаме решение отпреди, то е взето с огромно мнозинство.

Още: Раздорът в БСП върви към победа на младите и реформаторите. "Трябва едно поколение да се оттегли"

Предполагам, че горе-долу със същото мнозинство ще бъде отхвърлена идеята за смяна на датата, за Радев да видим как ще изглежда ситуацията.

Със сигурност в изборите всяка една партия е конкурент с другата партия и се бори за доверието на хората. След изборите аз вярвам, че можем да си подадем ръка и да управляваме заедно, когато всички ще сме в парламента".

И останалите от членовете на Националния съвет на БСП, повечето от тях подчертаха, че всички партии са конкуренти, но след изборите е възможно да се търси взаимодействие с неговата политическа формация.

Още: Атанас Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление

От своя страна Борислав Гуцанов каза по повод проекта на Радев: "Появата на Радев на терена е надеждата на хората, че ще има един друг проект , който им дава защо да гласуват. БСП трябва да направим нашия си резултат и трябва да се търси партньорство с партията на Радев. Имаме много общи виждания, а не противоречия."