България и Румъния стават стратегически партньори

Радвам се, че съм в София, за да се срещнем с президента на България Румен Радев. Днешното посещение е ключов момент в нашите двустранни отношения между България и Румъния, тъй като ще издигнем двустранното си сътрудничество на най-високо ниво - това на стратегическо партньорство", пише Йоханис.

Delighted to be in Sofia to meet @PresidentOfBg Rumen Radev. Today's visit is a key moment in our bilateral relations 🇷🇴-🇧🇬 as we will raise our bilateral cooperation at the highest level - that of Strategic Partnership.