15 декември 2025, 18:39 часа 245 прочитания 0 коментара
Европейската прокуратура е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючук

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола заяви днес в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала от нея отнемането на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк.

По-рано днес стана ясно, че евродепутатът от ДПС/"Обнови Европа", който е част от лагера около почетния председател на "Движението за права и свободи" Ахмед Доган след разцеплението на партията, е заплашен от това да му бъде снет имунитетът. Новината съобщи самият председател на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент, посочвайки, че поводът за това е сигнал срещу него. Кючюк обаче не предоставя повече подробности в публикацията си във Facebook.

"Повод за това е подаден сигнал, който, по мое убеждение, цели да постави под съмнение името ми, репутацията ми и доверието, което през годините съм получил както от гражданите, така и от институциите. Институциите са длъжни да направят проверка при всеки подаден сигнал. Ще съдействам напълно на всички компетентни органи за изясняване на фактите. Нямам какво да крия. Истината винаги е била моето най-силно оръжие и аз имам най-голям интерес тя да бъде установена ясно, открито и без интерпретации", написа Кючюк.

Елин Димитров
