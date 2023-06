Габриел поздрави Мицотакис за победата на изборите

"Пожелавам Ви успех, г-н министър-председател, и очаквам нашето сътрудничество!", написа още Габриел.

При над 99% преброени бюлетини "Нова демокрация" води с близо 23% над вторите "Сириза". Партията на Мицотакис си осигури абсолютно мнозинство и еднолично управление със 158 народни представители. С доста по-ниска подкрепа втората "Сириза" взе 47 места. ОЩЕ: Мицотакис и "Нова демокрация" печелят абсолютно мнозинство в новия гръцки парламент

Congratulations @kmitsotakis and @neademokratia for your outstanding electoral victory! 🇬🇷



I wish you the best of luck, Prime Minister, and look forward to our cooperation! pic.twitter.com/KYktrv9lAb