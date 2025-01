Кой е Георги Георгиев - предложението на Росен Желязков за министър на правосъдието

Георги Валентинов Георгиев, който е предложен за правосъден министър, е роден на 26 май 1986 г. в Раднево. Завършва Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“ през 2005 г., а през 2010 г. – право в Софийския университет. Той е доктор по право. Специализирал е международно търговско право – магистратура в King's College London. Адвокат е към Софийската адвокатска колегия и преподава търговско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Георги Георгиев е минал курсове по английско облигационно право в Университета в Кеймбридж през 2007 г. и английско търговско право в London School of Economics and Political Science през 2010 г. През 2012 г. е избран за консултант за България и член на работна група по изследователски проект на London School of Economics and Political Science, финансиран от ЕК, за проучване на законодателството и съдебната практика на държавите – членки в областта на корпоративното управление.

От 2012 до учредяването на Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“ през 2018 е работил като адвокат в едно от водещите адвокатски дружества в страната – „Георгиев, Тодоров и Ко.“.

В периода 2013 – 2016 година Георги Геогиев е хоноруван асистент по търговско право в ЮФ на УНСС, а от 2016 е щатен асистент по търговско и гражданско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Политическа кариера

Политическата му кариера започва през 2019 г., когато е избран за общински съветник от гражданската квота в листата на ГЕРБ-СДС. В периода 2019 – 2021 година е председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет в Столичния общински съвет и е заместник-председател на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба.

Две години по-късно оглавява и Столичния общински съвет (СОС). На последните местни избори през 2023 г. отново бе избран за общински съветник.

Година по-късно, през юни 2024 г. е избран за народен представител от ГЕРБ. Влезе и в последния, 51-и парламент, но от пловдивската листа.

