"Мога да създавам работещи екипи": Четвърто "да" пред Йотова за служебен премиер (СНИМКИ)

"Много съм впечатлена от срещата с президента. Проведохме смислен и задълбочен разговор, в който споделих, че още при избора ми за заместник-председател на Сметната палата съм била наясно, че попадам в "домовата книга". Потвърдих пред президента, че ще изпълня конституционните си задължения. Изборът на президента е много труден". Това каза Маргарита Николова след края на разговорите си с президента Илияна Йотова по процедурата за съставяне на служебно правителство и избор на кандидат за служебен премиер.

По думите й тя е доказала, че можела да създава работещи екипи. "Не бягам от трудните решения, познавам в детайли работата на администрацията и считам, че това ще ми позволи да се справя. Сложно е да се каже дали човек има опит в създаването на честни избори, особено когато не ги е правил досега", каза още тя.

Любопитното е, че в публичното пространство и в социалните мрежи името на Николова се появи в последните часове като потенциален избор на Йотова. Сред изтъкваните причини - не е партийно оцветена (за разлика от Димитър Главчев, Андрей Гюров и Мария Филипова) и има професионален опит в администрацията, счита се за сравнително непознато обществено лице и вероятно равноотдалечено от парламентарните сили.

Още: След провала си в последните избори - Главчев пак готов да управлява: "Да се прехвърля вината на служебен премиер е невежество"

По-рано в петък президентът Йотова получи съгласие и от председателя на Сметната палата и бивш служебен премиер Димитър Главчев. В отговор на въпроса дали си спомня как се е справило неговото служебно правителство с организацията на последните предсрочни парламентарни избори, той подчерта, че "да се прехвърля вината за организацията на вота на служебния премиер, е невежество".

Припомняме, че Конституционния съд касира частично вота, организиран от кабинета "Главчев 2", вследствие на което цяла нова парламентарна група - тази на "Величие" - влезе в 51-ото Народно събрание месеци след изборите. Честността и прозрачността на вота бяха оценени като нищожни.

Още: "Ако Главчев се съгласи за служебен премиер, това ще е по-голяма арогантност и от онази, която протестите свалиха от власт"

Иначе в петък президентът Йотова провежда последните си консултации с потенциалните кандидати за премиер по процедурата в чл. 99 от Конституцията. Разговорите са с управляващите Сметната палата - след разговора с Главчев и Николова, на ход е и втората заместничка в институцията Силвия Къдрева. До този момент държавният глава чу четири пъти "да" за заемане на поста - от подуправителя на БНБ Андрей Гюров, от заместник-омбудсмана Мария Филипова, както и от бившия служебен премиер Димитър Главчев и заместничката му Маргарита Николова.

Още: След като раз