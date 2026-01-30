Войната в Украйна:

Отмяна на конгреса, без Зафиров и Стойнев в листите: Какво се случва в БСП?

30 януари 2026, 18:43 часа 184 прочитания 0 коментара
Говори се за отмяна на конгреса на левицата. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV зам.-председателят на БСП Калоян Паргов. По думите му желанието за конгрес е започнало да спада заради новата политическа ситуация и оставката на президента Румен Радев. „Това променя разпределението на електората. Аз съм за конгрес, но за конгрес на обединение, а не на разделение. В БСП обикновено конгресите водят до тежки битки. Времето до изборите е много малко и опасенията са този конгрес да не допринесе до още по-големия спад на избирателите“, каза Паргов.

Според него Радев неименуемо ще вземе гласове от всички партии. Паргов е на мнение, че независимо кой е председател на БСП, има заплаха левицата да изпадне от парламента заради гласовете, които ще прелеят към бившия държавен глава. Паргов коментира, че в листите ще включат нови лица, като най-вероятно от там ще липсват Атанас Зафиров и Драгомир Стойнев.

„Не съм доволен от участието на БСП във властта, защото изглеждаше водена от егоцентризма на две фигури – Борисов и Пеевски, които се състезаваха кой първи да постави задачи на премиера. Усещането в хората не е добро и това ме притеснява“, заяви социалистът.

Той коментира, че за партията е важно какъв път ще поеме „в новия глобален ред“, при който светът се разделя на „Урсулисти“ и „Тръмписти“. „Европа в този вид не може да продължи нататък. Самият факт, че ЕС дава сигнали за „Европа да две скорости“ го показва. Ние трябва да сме на лидерското място. Бордът на Тръмп е необходим инструмент. Изглежда Европа е в блюдото, а Русия и Китай ще решават ключовите въпроси“, каза Паргов.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Конгрес БСП Драгомир Стойнев Калоян Паргов Атанас Зафиров
