Поздравления от Европа за номинацията на Мария Габриел за премиер

"Приветствам решението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, наш партньор в ЕНП и приятел на Украйна, да номинира Мария Габриел за министър-председател на България", написа в Twitter бившият украинки президент Петро Порошенко.

Той допълни, че е работил с еврокомисаря и е благодарен за приноса ѝ, свързан с отпадането на визите за украинци в ЕС. "Нейната международна репутация и силна подкрепа към Украйна са безспорни", написа още Порошенко.

Председателят на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Комитета на регионите Олгиерд Геблевич също даде положителна оценка на работата си с Мария Габриел и ѝ пожела успех.

Поздравления за номинацията си тя получи още от кмета на Лисабон Карлош Муедаш. "Мария е един от най-забележителнтите и брилянтни политици от своето поколение. Интересува се от хората и винаги поставя фокуса си върху резултатите", написа той в Twitter.

