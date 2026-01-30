Раздорът в БСП върви към победа на младите и реформаторите. "Трябва едно поколение да се оттегли"

"Не е добре да има Конгрес на БСП преди избори, защото той ще бъде "братоубийствен". Тези думи на лидерът на парламентарната група на социалистите Драгомир Стойнев най-добре описват състоянието на партията след края на управлението с ГЕРБ, ДПС и ИТН и преди новите предсрочни парламентарни избори. Actualno.com установи, че разцеплението сред редиците на БСП е все по-осезаемо, като най-видимо това бе изразено по време на разцеплението в гласуванията за най-спорните промени в Изборния кодекс. Ясно очертаните лагери все още имат размити граници помежду си, тъй като преориентацията върви по няколко линии - със или без БСП в нов парламент, "бягане" в лагера на Румен Радев или опит за модернизиране на БСП с вземане на властта на младите и реформистите вътре във формацията.

В петък пред bTV Стойнев очерта възможната реформа, според него: "Трябва едно поколение да се оттегли. И аз съм част от него. То беше дълго време в политиката, бореше се. Има много млади хора, които се вслушаха в съветите и веднага влязоха в боя. Горд съм, че успях да предам моите знания и умения. Дойде моментът не да излезем от политиката, а да застанем и да подкрепим именно тези млади хора, които са носители на новото. Това са Биляна Иванова, Габриел Вълков, Атанас Атанасов и други", каза Драгомир Стойнев и потвърди, че няма да е част от листите с кандидати за депутати на новите предсрочни парламентарни избори.

На този фов в четвъртък вечер пред БНТ лидерът на коалицията около БСП Атанас Зафиров също обяви, че няма да участва в битката за парламента на новия вот отново с мотива, че трябва да се даде път на младите хора в партията. Атаките към него от множество крила в партията се засилват с искане да подаде оставка заради участието на БСП във властта и очаквания й крах на новите избори.

"Фактът е, че БСП като партия излиза отслабена от това управление. И с това бяхме наясно още от самото начало, когато поехме тежък ангажимент да сложим държавния интерес над тясно партийния. ... БСП трябва да отвори листите си за млади, подготвени хора и да чуе гласа на обществото. Правя крачка назад и давам заявка, че няма да участвам в следващите парламентарни листи", бяха част от думите на Зафиров.

Снимка: БГНЕС

Въпреки това той отново заяви категорично, че няма да подаде оставка, защото това щяло да означава "предателство спрямо всички тези хора, с които една година се опитваме да изправим БСП на крака", обясни той.

Конгресът и крилата

На този фон в БСП се разразява поредният вътрешен сблъсък около предстоящия в началото на февруари конгрес. Още в събота, 31 януари, има насрочено заседание на Националния съвет, на който трябва да бъде обсъдено подготовката за конгрес на партията през февруари. Очакванията обаче са приближените до Зафиров да опитат да отложат планираната смяна на председателя и конгрес да няма през февруари.

Идеята придоби публично достояние от интервюта на различни опозиционери на ръководството на социалистите, сред които и едно от най-ярките лица Крум Зарков. Бившият секретар по правните въпроси на Румен Радев дори вече обяви своята заявка да се впусне в лидерската битка за БСП.

На този фон сила набира и т.нар. младо крило на партията, което ясно се заяви именно по време на спорните гласувани на още по-спорните промени в Изборния кодекс в пленарна зала - на няколко пъти преди седмица част от депутатите на БСП събаряха кворума, благодарение на което тогава промените не влязоха в дневния ред. Сред тях едно от най-обсъжданите имена е това на председателя на ресорната комисията по младежта и спорта в 51-ото НС Габриел Вълков.

"За мен това е червена разделителна линия. БСП не може да влиза повече в правителство с ГЕРБ и ДПС", каза обаче Вълков преди партията му да влезе в управлението. Той все още е и член на Изпълнителното бюро в оставка. Друг потенциален кандидат беше Иван Таков, който е и председател на БСП-София. По непотвърдена информация обаче, той вероятно няма да заяви своята кандидатура за лидерския пост и ще подкрепи Вълков. "Младите хора за мен са приоритет", каза той пред bTV преди дни.

Снимка: Actualno.com

За потенциалните други номинации за лидер на БСП загатна Зафиров в горецитираното интервю пред БНТ. По думите му номинации от структурите са получили общо 11 души, сред които социалният министър в оставка Борислав Гуцанов, Калоян Паргов и др.

Раздорът

Всъщност именно разделението по оста млади - стари, управляващи - вътрешна опозиция и статукво - реформисти се очаква да предопредели и битката за следващия лидер на БСП. Припомняме, че първият опит за сваляне на Зафиров неочаквано съвпадна с решението на кабинета да подаде оставка на 10 декември - именно това повлече вълна от искания за оставки и недоволство към самия Зафиров и Изпълнителното бюро. Колективният орган на партията подаде оставка на 16 декември с цел да тушира напрежението, но Зафиров даде да се разбере, че няма да се оттегли. Заради това социалистите решиха да го свалят и на първия пленум за годината насрочиха конгрес за избор на нов председател.

Към момента не е ясно по какъв начин прегрупирането в партията има пряко касателство с тематичните мнозинства, които се сглобяват в пленарна зала. Преди седмица при опита за силово вкарване на Изборния кодекс като извънредна точка в дневния ред управляващото мнозинство се пропука сериозно, а принос за това имаха депутатите от БСП, които не се регистрираха за кворума. Това са Атанас Атанасов, Биляна Иванова, Габриел Вълков, Галин Дурев, Иван Петков, Красимир Йорданов, Наталия Киселова, Нина Димитрова, Петя Цанкова. По-голямата част от тях вече не се възприемат като част от мнозинството и гласуват против предложения на управляващите (пр.: охраната от НСО).