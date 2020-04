Две сълзи горещи: Затрогващи послания от световните лидери

Световните лидери избраха ПРАС-ПРЕС, за да отправят затрогващи мобилизиращи послания към сънародниците си и към света.

Вижте какво дадоха от себе си лидерите.Скъпи сънародници от цял свят! Изправени сме пред новите “кръв, пот и сълзи”, но няма да се сломим, а ще се трогваме и отново британският дух ще смае света. Ще устоим!Днешната криза е тежка, засегна и моето семейство или както се шегувате вие - Чарлз най-после пипна короната. Моят придворен шут Борис Джонсън също я закъса и беше на апаратно дишане, но той си е виновен, че ходеше да се прегръща с болни, щото е с малко алтернативна интелигентност. Разгеле, изписаха го от болницата и вече да си опича акъла! Баба ви Бети е видяла две и двеста, мен питайте за тия работи. Ние имаме такъв екземпляр на име Кийт Ричардс. Трябваше да е умрял от пиене и наркотици още 70-е години на миналия век. Но - жив е той, жив е! Знам, че в България има една певица, която има още по-голям житейски и творчески опит от г-н Ричардс - Лили Иванова. А аз си представете, че съм кака дори на Лили Иванова - старило, хем патило и учило... Ще минем през това заедно!Make Britain great again! Rule Britannia! Cool Britannia! London Calling! God save the Queen! Бог да прости Сид Вишъс, Бог да поживи Джони Ротън!Скъпи сънародници, реших да се заема със спасението ви еднолично, затова разпуснах парламента и ще управлявам с укази, докато ритна камбаната. Карантината е безсрочна, властта ми е безгранична. Моят български приятел Бойко е авторитет, но аз съм по-голям авторитет, ако иска да си ги премерим! Орбания над всичко!Urbi et Orbi et Orban. Сиреч - обръщам се към града и към света и към Орбан, а фактически говоря и проповядвам пред празно пространство, за разлика от моите православни колеги в България. Какво да ви кажа - с тая карантина най-много някой карабинер да ме напсува. Лоши времена дойдоха и дори малко лично го приемам, че вирусът отнесе на оня свят толкова много католици, а католическа Унгария е поразена от Орбан. Бог да ни е на помощ!Драги сънародници, скъпи украинци, белоруси, кримчанлии, приднестровци, южноосетинци, абхазци, аджари и прочие, и прочие. Не сте забравени, Матушка Россия мисли за вас. За вируса няма кой знае какво да ви обяснявам - половин Сибир е покитайчен, ама без желязната китайска власт. С две думи: оправяйте се, ние си имаме достатъчно работа!Скъпи, китайци, уважаеми световни съграждани! Китайската народна република отново е пример за света - ние първи открихме и първи закрихме американския вирус в нашата страна. Нека останалият свят бъде така добър да последва китайския пример за експедитивност и да положим основите на новия световен икономически ред. Че то сега какво е - само Китай работи и няма къде да си продаваме чекийките. И Тръмп да се извини, че зарази Китай!Ще се извиня на Върба у сряда! Дори Бойко Борисов знае, че Връбница винаги е в неделя и че вирусът е китайски.Извънредно неприятно! Не мога да се почеша по носа, не мога да се ръкувам със световни лидери и да им кълча пръстите, не мога да практикувам любимото си занимание с непознати - to grab her by the pussy. Ай ша му са не знай!