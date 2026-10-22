Протестанти от всички страни, не палете бабите!

Протести подпалиха Франция и Испания, мини демонстрации имаше в Украйна и дори в Русия, но в България всичко е спокойно по една солидна причина.

Георги Господинов не взе Нобела за литература и Колективната Баба Копейка е доволна от живота.

Преди това един призрачен слух бродеше из Европа - че Господинов има шансове да вземе наградата. Това превъзбуди всички наши баби копейки, те избухнаха в остроумие и сквернословие, но за щастие наградата я дадоха на друг човек и гражданският мир бе спасен.

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Ако бяха дали Нобела на недостойния Господинов, щеше да настъпи масово пикане на газ, размирици и палежи като във Франция. Но Шведската академия прояви разум.

Във Франция обаче си нямат такъв инструмент за опазване на реда и спокойствието и там буквално подпалиха държавата. За Франция протестите са нещо така обичайно като кроасана и франзелата, но в сегашните бунтове температурата е необичайно екстремна.

Протестират лицеисти и студенти за реални проблеми в образователната система. Нашенските баби копейки ликуват, че “момчетата и момичетата на Франция се борят за правата си”. Това също е принципна позиция на Колективната Баба Копейка - тя се радва на всичко, което изглежда като проблем за Европа.

Както винаги - към нормалните протестиращи се присъединяват непонятни хора с черни балаклави, които буйстват най-много, правят погроми и палежи, нападат учители, минувачи, полиция и който им се изпречи. В Париж един директор на училище бил залят с бензин и пребит, подобен случай станал и в един от южните градове с възрастен учител. Пак добре че след поливането не са ги подпалили!

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Полицията също не си поплюва и вече успя да лиши младеж от едното му око, а на друг младеж китката бе откъсната от светошумова граната. Забавната част е, че Иран и Беларус, тия бастиони на демокрацията, плурализма и търпимостта, призоваха за деескалация.

Под балаклавата може да се крие екстремист, наемник, хулиган от крайните квартали, дете от добро семейство. Или всичко това наведнъж.

Много показателен случай в пристанищния град Марсилия, наричан Столица на разделението, град на контрастите. Там младеж с черна маска нападна баба французойка и запали струя на дезодорант срещу лицето на жената, защото му направила забележка.

И възниква въпросът - кой е нападателят, какво е лицето под маската? Полицията разкри, че това е момче от добро, благополучно, образовано, възпитано и съвсем бяло семейство.

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И тук си припомняме, че вещици е горила не само страховитата католическа Инквизиция, но и нейните опоненти от лагера на протестантите. Навремето в Европа протестантите станали опозиция на Католическата църква заради мракобесието и кладите ѝ. Но просветените и светли умове като Жан Калвин и Мартин Лутер охотно са се ползвали от този радикален политически инструмент - кладите за вещици.

В Испания протести в 40 града избухнаха след като 87-годишна баба бе изнесена от квартирата си на улицата. Бабата живяла там от тийнеджърка, сиреч над 70 години, но собственикът на сградата вдигнал наема в петорен размер, бабата не можела да плати и била изнесена с леглото.

Избухнаха протестите, бабата я върнаха в жилището ѝ, тя на следващия ден умря, премиерът Педро Санчес подаде оставка, а протестите продължиха.

Малък протест на киевския Майдан за пръв път от началото на войната събра хора, които настояват за мир с Русия на всяка цена, с каквито и да било отстъпки.

В Русия протестът като такъв е почти унищожен, ала тия дни отново се наблюдаваше такова явление, при това с положителен резултат.

Лидия Мониава, директорка на хоспис за неизлечимо болни в Москва бе разследвана и застрашена от наказателно дело за антивоенни публикации в социалните мрежи.

След протести на нейни възпитаници в инвалидни колички - дали заради останки от съвест, страх от кармата или политически съображения - следствието срещу нея бе прекратено по липса на престъпление. Неочаквана проява на хуманизъм, която няма как да промени съдебната практика по така популярните дела за т.нар. “дискредитация на армията” (абсолютно всички антивоенни изказвания или каквато и да било критика срещу армията).

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Също като Г. Господинов, Доналд Тръмп отново не взе Нобела за мир, ядоса се и сключи сделка за доставки на руска нафта за САЩ.

А САЩ се върнаха към времената на публичните клади на вещици - за 3 декември е планиран разстрел на осъден за масово убийство смъртник, а разстрелът ще се излъчва от Пентагона на живо в интернет. Тръмп уж каза, че няма.

Автор: Г-н Балев, Прас Прес