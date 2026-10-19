10 алтернативни начина за придвижване, след като горивото вече е за специални поводи

Дизелът поскъпва, въпреки че националният ни интерес, наречен Вагит Алекперов, бе старателно опазен. Ормуз не проявява достатъчно евроатлантическа пропускливост, а Украйна и Русия продължават да си ремонтират взаимно енергийната инфраструктура с дронове.

Щом придвижването в пространството става финансово непосилно, остава да оптимизираме пространството. Или направо да го заобиколим.

1. Пътуване във времето

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Отиваме двайсет и пет години назад, когато дизелът е по-евтин, зареждаме догоре и се връщаме. Чудесен вариант за екскурзия е, защото ще може да овикаме Иван Костов и Петър Стоянов да не харижат властта на Царя.

2. Споделено пътуване с цистерна

Вместо гориво цистерните може да се пълнят с по няколко автомобила, които да возят насам-натам. Така се пести разхода на гориво за транспортиране на гориво и директно се транспортира това, което ще се транспортира.

3. Български държавни железници

То е малко като връщане във времето, но с достатъчно закъснение, че да си стигнете в наши дни.

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4. Ходене по метода на пророчицата Цвета Караянчева

Още през 2020 г. Караянчева предупреди цивилизацията, че който не харесва магистралите и метрото, може просто да ходи пеша. Тогава тя бе осмивана и от чужди, и от свои, които цинично я определяха като семпъл регионален полов орган. Но ето, че днес нейният съвет ни спестява по 4 евро на километър!

5. Украински дрон

Има голям обсег, сравнително нисък разход и очевидно познава наизуст пътя до всяка руска рафинерия, за да си наберете гориво. Може да възникне проблем с връщането, ако ви прилошава да се возите на балистична ракета.

6. Танкер с изключен транспондер

Сенчестият флот не отчита километраж, не разходва гориво и все някак стига ли - стига. Светът се крепи на това, време е и вие да намажете малко хитринка.

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7. Тръмп да преименува локацията на дестинацията ви

Сутринта ще си спестите 53 минути да стигнете от Надежда до Бизнес парка, ако г-н Доналд Тръмп директно преименува Надежда на Бизнес парк. Та вие вече сте там, без дори да излезете. Честито!

8. Контрабандно придвижване

Запишете се като фентанил и ще ви транспортират бързо, незабележимо, с опънати митнически чадъри.

9. Велосипед

Малко е екстремно, особено ако трафикът се разреди и започнат джигитите гонки и през деня, но ако велосипедирате, ще се чудите по-малко за паркиране, платени зони и някой да не ви вдигне чистачките, докато запазвате възможността си да тормозите пешеходци по възможно най-изгоден начин.

10. Оставане вкъщи

Причината човек да пътува е, че не си знае мястото. А с тия изгодни технологии да обикаляме тук и там, забравихме, че домът е най-голямата ценност. Стойте си у дома и си зимувайте като истински българи - със суджуче, ракийка и хубава народна песен, па нека баламите му мислят с тия цени на дизела.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес