10 спешни помилвания до края на мандата на Йотова

Мандатът е към своя край, а нищо не е сигурно в тоя живот, дори отдавна предизвестените избори. Дето има една приказка - още 4-5 изверга да помилваш и току-виж народът се отметнал от гласа си на първи тур.

Трябва да се действа спешно, защото над властолюбието винаги трябва да поставяме човещината, прошката и даването на втори шанс. Ето спешен помилвателен списък за до края на тая седмица.

1. Брендо

Човекът сам се прибра в България. В една нормална държава подобна проява на доверие към институциите трябва да се насърчава, а не да се наказва. Пък те после пак ще си го хванат. Също така пускането на Брендо може да доведе по някакво чудо до сваляне на цените на петрола сорт Брент, защото живеем в глупав свят, в който хората чели-недочели реагират.

2. Пепи Еврото

Тук има известен юридически проблем, защото първо трябва да има кого и за какво точно да помилваш. Но точно затова решението би имало превантивен характер - да бъде помилван отсега, за да не се губи административно време, ако някой ден бъде намерен. А и нали искаме да връщаме българи от чужбина. Би било крайно невъзпитано, когато най-сетне се появи, първото нещо, което направим, да е да му създаваме проблеми.

3. Еврото

Покрай Пепи да се помилва и самото евро за поскъпването. Валутата вече понесе достатъчно обвинения за цени, надценки, закръгляния и всичко, което търговецът така или иначе възнамеряваше да направи. Не може една парична единица безкрайно да носи наказателна отговорност за характера на българския предприемач. Да почнем начисто!

4. Брат Галев

Единият брат го изтървахме, но не си взехме поука. Да не изтървем и този, че това не е живот! И не е достатъчно сестрата да оглави закрилата на потребителите, това не е помилване.

5. Папата

Папа Лъв XIV също е подходящ за помилване, защото е закрилник на помилващите. Вярно, не всички милувки са равни, особено в католическата черква, ама ние нямаме тоя проблем, че нали сме темплиери.

6. Стоян Колев

Да го пускат на момента, за да гледат децата какви ги върши в TikTok, вместо от скука да се отдадат на калпазанства. Ако тръгне да прави нещо, нали се излъчва на живо, ще го хванем пак. Освен ако не избяга от полицаите, докато е под домашен арест, ама дали наистина ще се случи втори път? Дано имаме шанс да го разберем.

7. Неизвестният извършител, който пуска дронове в Черно море

След като кораби край българския бряг вече бяха атакувани с дронове, а в региона продължава да се уточнява кой какво е изстрелял и откъде, най-разумно е виновникът да бъде помилван преди установяването му в името на световния мир. Ако се окаже Путин - помилването важи. Ако е Зеленски - от нас да мине. Ако е извънземен, документът може да бъде преведен и изпратен по дипломатически път, след установяване на дипломатически отношения с неминуемо македонската цивилизация.

8. Всички наркодилъри

Тук вече става дума не толкова за прошка, колкото за икономическа политика. При истинска конкуренция се повишава качеството, цените се регулират от пазара и потребителят получава право на избор. Монополите водят до евтина синтетика и фентанил, който народът смърка и се отдава на гърчове, насилие и тотална неадекватност. При по-качествени наркотици ще е друго.

9. Лекарите, които използват еднократните консумативи многократно

Многократното използване на хирургически инструменти, предназначени за еднократна употреба, може да е опасно и укоримо, но в този свят на разхищение и екологични кризи най-доброто рециклиране е просто да не хвърляш неща на боклука. Па ако някой е платил като за ново - здраве да е! Буквално.

10. Самата Илияна Йотова

Накрая е редно Йотова да помилва и себе си предварително за всички помилвания, които ще подпише до края на седмицата. Щото човек, който сам не се е помилвал и Богу не е мил! Така процедурата ще бъде напълно затворена административно, а следващият държавен глава няма да бъде принуден още в първите дни от мандата си да се занимава с наследени случаи. Човещината все пак изисква приемственост. Особено ако Йотова се самонаследи и съвестта ѝ я загризе следизборно.

Източник: Прас Прес