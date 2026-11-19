За агентурата на руските служби има едно правило - те по инстинкт винаги лъжат.

Няма значение дали това е в тяхна вреда, или имат полза от лъжата, няма значение дали лъжата е красива или грозна. Тоест има значение, но не определящо.

Те са обучени в никакъв случай и при никакви обстоятелства да не казват истината, това е професионално табу. Другите хора и политици също лъжат, някои с полза, други от глупост - но при тия това е заложено на молекулярно ниво, те изпитват физическа болка от истината, може би обучението им включва унизителни и болезнени наказания за този, който се изпусне да каже не-лъжа.

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Сега понеже властта в държавата е временно окупирана от руска агентура, това качество на управляващите се вижда с просто око.

Лъжат без да им мигне окото, хващат ги, че лъжат, показват им нагледно лъжата - и те продължават да отричат очевидното.

Решили да вземат парите от частните пенсионни фондове и да ги метнат в НОИ - дискусионна тема, легитимна за обсъждане. Писали за идеята си на Еврокомисията.

Стана скандал и Гълъбарникът почна яростно да отрича - нямало било такова нещо, нищо не са обсъждали, не са писали на Еврокомисията.

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Извадиха им писмото в Панорама, Гълъб Донев с половин уста призна, че има такова нещо, после изглежда са го наказали и на другия ден пак всички отричат.

Нямат никаква полза от тази лъжа - темата, както казахме, е дискусионна. Те обаче настояват да лъжат, не могат да не лъжат.

Йотова по-рано отиде в Европа и се включи в проукраинска декларация против руската агресия.

Външното ни министерство потвърждава участието на България, Йотова обаче отрича.

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Трима български евродепутати пратиха специално питане до Еврокомисията, откъдето също потвърдиха - да, Йотова е присъединила България към тази декларация, тоест Йотова лъже като куфар с путински екскременти.

Явно без Радева зима няма да се размине - за профилактика на гражданските инстинкти!

Източник: Прас Прес