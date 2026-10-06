Изборите в Русия - като психоекспертиза за Петрохан

Когато избраха Доналд Тръмп за първия му мандат, имаше един руски виц - избрахме американския президент, сега да изберем и нашия (предстояха избори на Путин).

Нещо такова стана и сега на електоралното мероприятие в Руската федерация. Изборите за Държавната дума и местните парламенти се проведоха след успешните от руска гледна точка избори в Германия. В Германия печелят крайно леви и крайно десни партии, идейно близки до управляващите в Руската федерация и усърдно повтарящи кремълски тези. И в Германия си имат копейки, електорално успешни.

Разбира се - глупаво би било да пишем изборите в Европа изцяло на сметката на Путин. Това че близките на сърцето му партии в Европа печелят, означава, че насреща си имат неадекватни противници. “Избирателят е тъп и зомбиран от руска пропаганда” - това не е политологически аргумент.

Да видим как се печелят изборите в своето царство-господарство - Руската федерация, където президентската партия "Единна Русия" спечели конституционно мнозинство. Там изборите са нещо подобно на това, което видяхме у нас в психо-сексо-теологичната експертиза за Петрохан: всичко е ясно предварително, остава само да се нарисува по възможно най-извратения начин. Тази извратена картинка не съдържа само лъжи и фалшификации - но те са толкова много, че удавят всичко останало.

Разликата е, че който в РФ се съмнява в нарисуваната картинка, бързо го прибират за профилактика и превъзпитание в традиционните затворнически ЛГБТ-ценности.

Въпреки впечатлението, че в Руската федерация опозицията (особено либералната и антивоенната) е окончателно и безвъзвратно унищожена - всъщност все има още някакви недоубити мохикани. Голяма държава, всичко има!

Непосредствено преди изборите кандидат-депутатите на антивоенната партия “Яблоко” един след друг бяха отстранявани с административни процедури, арести, включване в списъците за иноагенти (обявените за чуждестранни агенти нямат право да се кандидатират). Колчем се обяви някой за кандидат от “Яблоко” - бързо-бързо му слагат хикс по един или друг начин.

Но не само те са кандидати за ареста.

Има един политолог Александър Кънев, роден в Коми 1975, за когото казваха, че е един от най-добрите познавачи на регионалната политика в РФ последните десетилетия. Той бе обявен за иноагент през февруари тази година, но остана в РФ, за да не губи връзката с работния материал.

Кънев нарече преминалите избори “най-фалшифицираните в руската история”, критикува административния и корпоративния вот, твърди, че реалната избирателна активност е далеч по-ниска от отчетената. И докато подготвяше голям материал за фалшификациите, бе арестуван с фалшиво обвинение за “подготовка за трафик на наркотици в големи размери”. За това Кънев е заплашен с между 10 и 20 години затвор. Така че и в руските избори си има Ескобар, само че не от Петрич, а от Коми. И освен това няма нищо общо с наркотици, защото арестът му е политически. И няма вероятност да го помилват.

Фамилията Кънев (Кынев) много прилича на българска, а и в Коми 1970-те имаше много българи. Ала самият Кънев казва, че няма общо с България, много пъти му задавали тоя въпрос, но баща му бил представител на коренния народ Коми.

Последната публикация на Кънев във Фейсбук е, че е уморен, често му се налага да е психотерапевт на приятелите си и вече по-малко ще публикува, защото има нужда да полежи и да отпочине.

И на другия ден го прибраха да полежи.

Хубавото е, че след края на електоралното мероприятие се очаква засилване на репресиите срещу чиновници и бизнесмени - арести и дела за изтръскване на банковите сметки и активите.

Очаква се и голяма кампания за мобилизация с повиквателни за фронта.

Автор: Г-н Балев, Прас Прес