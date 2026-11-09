Третият триумвират и подялбата на света

Наскоро от Кремъл обявиха, че уговарят тристранка между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин по време на тазгодишната среща на Азиатско-Тихоокеанското сътрудничество в Китай през ноември. Уолстрийт Джърнъл направи паралел с Ялтенската конференция от 1945, когато Рузвелт, Сталин, Чърчил си поделиха света. Възможно ли е съвременните геронтократи (Си на 73 г., Путин на 74, Тръмп тъкмо закръгли 80) да ни готвят нещо подобно? Възможно е, но повече прилича на Тристранния пакт Рим-Берлин-Токио или на Втория триумвират, който…

Я малко да се ограмотим с исторически аналогии, гледайки как човечеството се самоунищожава!

Пак през ноември, но точно преди 2068 години, трима големи, значително по-млади и жизнени, се събират в италианския град Болоня, за да си поделят Римската империя. Става въпрос за т.нар. Втори триумвират, който обединява Октавиан, Марк Антоний и Лепид.

А кои са пък тия! Малко е оплетено.

Октавиан е осиновен от Цезар, ама посмъртно; Марк Антоний е бил съконсул заедно с Цезар, а Лепид пък е бил началник на конницата на Цезар, т.е. втори в империята, когато Цезар бива обявен за пожизнен диктатор. Тия тримата си живели в мир и задружие, докато мръсните републиканци (римските, не американските!) не се сдружили на свой ред и не убили Цезар през 44 г. пр. Хр.

Та, събират се Октавиан, Марк Антоний и Лепид в Болоня, вместо в Ялта или в Шънджън, и правят същото – поделят си империята, демек света. Всеки от триумвирите се сдобива с контрол над разни провинции и известен брой легиони. И друго интересно правят умните римски политици: споразумяват се за списък от имена на 300 свои врагове, който е публикуван в Рим с уточнението, че всеки може да ги убива безнаказано. Така си заминава не кой да е, а самият Цицерон. Октавиан го намирал за приятно старче, обаче Марк Антоний бил на по-различно мнение и успял да склони колегите си триумвири да намерят на Цицерон местенце в списъка.

Следващата година триумвирите избили убийците на Цезар. После обаче нещата се разпърдели – Октавиан победил Марк Антоний и Клеопатра в битката при Акций и те се самоубили по романтичен начин. Лепид, който бил понтифекс максимус (демек главен свещеник като Гундяев) бил заточен в една вила, където гнил до смъртта си. Междувременно Октавиан станал първият римски император и управлявал дълго и щастливо.

Сега остава най-интересният въпрос: кой кой е в Третия триумвират, който Путин, Тръмп и Си ще скрепят след месец?

Ясно е, че ролята на Марк Антоний се играе от Путин. Антоний бил най-жадният за военни победи от тримата. Си заслужава ролята на Лепид – спокойно старче, което мисли стратегически за хиляда години напред, дори да е под домашен арест. Тръмп повече от очевидно е в ролята на Октавиан. Той бил посредствен пълководец и много разчитал за тия неща на своя приятел Агрипа, обаче какъв оратор само бил! Много го бивало и в пропагандата и всякакви манипулации. Истински античен тръмпанар!

Сега да разпределим и второстепенните роли. Кой е Цицерон днес? Кой се бори за защитата на правото и накрая всички са срещу него? По всичко личи, че това е Зеленски – много дрънка и на всички разваля кефа. Ами Клеопатра? И тя е много важна – някои антични историци злословят, че само заради нея Антоний загубил битката при Акций. Тогава хубавицата била фараон на Египет и правела всичко възможно да ласкае егото на любовника си Антоний. На нас ни се струва, че на това описание отговаря само един световен лидер и това е Румен Радев. Първо хубав е, прави коремното, името му е румено-красно. Второ, ласкае бясно Путин (Марк Антоний), макар че няма да откаже и на Тръмп. Трето има тенденции към политическа суицидност.

Предстои да видим дали гаданията ни са правилни и дали Тръмп ще се превърне в първия световен император - доказан боклук като античните образци!

Автор: Тодор Червенков, Прас Прес