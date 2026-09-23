10 велики географски преименувания

Освежаването на географските понятия възбужда интереса на децата към планетата им, размечтава патриотите и довежда до трафик в социалните мрежи, генерира коментари, реплики, дуплики, ингейджмънт, сервират се реклами, избуяват рекламираните бизнеси, генерира се икономически растеж, потребление, мир и повсеместна радост.

Така че преименуванията на Мексикански залив на Американски залив; езерото Онтарио на езеро Америка; Института за мир на САЩ на Институт за мир „Доналд Дж. Тръмп“; Ню Мексико в Нови Пазар; Ормузки проток в проток Тръмп и какво ли още не са само важна стъпка в икономическия подем. И ние не критикуваме, а участваме, защото какво може да се обърка.

1. Атлантическия океан. Не може да е кръстен на евтина водка. Трябва да се кръсти на нещо, на което верните MAGA последователи се струпват на колосален събор и празнуват безкрайните победи. Ново име: Язовир Тръмпинка.

2. Тихия океан. Тихите води са най-дълбоки и е факт, че там е Марианската падина, където е дъното на дъната. Но ние сме в период, в който се опитваме да ударим дъното на благоприличието, затова ще го прекръстим на Великият американски океан.

3. Иран. Нека продължим с победите срещу аятоласите и прекръстим Иран. Най-американският начин ще е да го брандираме тежко по повод новите айфони и да го кръстим iRan, и да сложим на знамето му отхапана ябълка.

4. Канадската борба. Хубав, силов спорт в който мъже с много мускули се държат за ръце и се гледат в очите. Тръмп ще преименува канадската борба на Моята борба, защото го приема лично.

5. НАТО. Звучи буквално като нещо НАТО-порчено, че направо да ти се отще да участваш в него. Може да се прекръсти на TRUMP PIECE PRIZE FOREVER, преведено на Вечна Награда за мир на Тръмп.

6. Горна Баня. Скучно име, гола вода на имената. Но ако сме предприемчив народ, може да го прекръстим подмазвачески на Тръмп Златен душ.

7. Доларът. Долари имат и канадци, и австралийци и сингапурчани. Изтъркан е. Доналд, виж, имат само американците. И поляците, но Туск не е преименувал и джапанка през живота си.

8. Статуята на свободата. Хубава, емблематична, съблазнителна, красива, с малко козметична процедура тази статуя може да се преименува на Иванка Тръмп.

9. ЦСКА. Червеният тим няма да бъде преименуван особено осезаемо, но ще може да се радва на международна съдийска подкрепа от ранга на тази за Аржентина, защото вече ще е Централен спортен клуб на Америка!

10. Земята. Изтъркано, плоско, скучно. Планета Тръмп звучи по-свежо, а и интернационално, защото "Тръмп в илюминаторе" е най-космическият пейзаж, който може да се възпее в името на световния мир.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес