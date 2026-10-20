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Гъби с плънка от чушки и сирене "Чедър"

20 октомври 2026, 9:34 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Гъби с плънка от чушки и сирене "Чедър"

Когато есента донесе по-хладни дни, фурната отново се превръща в най-добрия съюзник в кухнята. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA пълнените гъби съчетават сезонни аромати, свежи зеленчуци и топящ се чедър в уютно ястие, подходящо за споделяне.

Необходими продукти

  • 700 г. гъби
  • 150 г. чери домати
  • 1 бр. жълта чушка
  • 150 г. сирене „Чедър“
  • 1 с. л. маслиново масло
  • 6 стръка магданоз

Начин на приготвяне

  1. Почистете гъбите много добре с четка, отделете внимателно пънчетата. Шапките подредете в огнеупорен съд. Пънчетата нарежете наситно и сложете в купа.
  2. Прибавете към тях разполовените чери домати и нарязаната на кубчета чушка. Разбъркайте, поръсете със сол и черен пипер. Прибавете нарязания магданоз и настъргания чедър.
  3. Напълнете гъбите със сместа, поръсете с по няколко капки маслиново масло и печете в предварително загрята на 180 °С фурна за 20 минути. Извадете и поръсете с листенца босилек и розмарин. (BILLA)

Поднесете гъбите топли, веднага след изваждане от фурната, самостоятелно или като допълнение към свежа салата.

Добър апетит!

BILLA
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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