Гъби с плънка от чушки и сирене "Чедър"

Когато есента донесе по-хладни дни, фурната отново се превръща в най-добрия съюзник в кухнята. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA пълнените гъби съчетават сезонни аромати, свежи зеленчуци и топящ се чедър в уютно ястие, подходящо за споделяне.
Необходими продукти
- 700 г. гъби
- 150 г. чери домати
- 1 бр. жълта чушка
- 150 г. сирене „Чедър“
- 1 с. л. маслиново масло
- 6 стръка магданоз
Начин на приготвяне
- Почистете гъбите много добре с четка, отделете внимателно пънчетата. Шапките подредете в огнеупорен съд. Пънчетата нарежете наситно и сложете в купа.
- Прибавете към тях разполовените чери домати и нарязаната на кубчета чушка. Разбъркайте, поръсете със сол и черен пипер. Прибавете нарязания магданоз и настъргания чедър.
- Напълнете гъбите със сместа, поръсете с по няколко капки маслиново масло и печете в предварително загрята на 180 °С фурна за 20 минути. Извадете и поръсете с листенца босилек и розмарин. (BILLA)
Поднесете гъбите топли, веднага след изваждане от фурната, самостоятелно или като допълнение към свежа салата.
Добър апетит!