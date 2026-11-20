Има вкусове, които ни връщат към спокойните вечери у дома, когато на масата има топъл хляб и любими хора. Катъкът с печени чушки носи усещане за уют, познати аромати и вкусни мигове, споделени с близките. Новата собствена марка продукти на BILLA „Обичам“ е създадена именно за тези моменти. Това предложение от бързите идеи за рецепти с „Обичам“ на BILLA е готово само за 10 минути.

Необходими продукти:

250 г цедено кисело мляко „Обичам“

150 г сирене „Обичам“

2 печени, обелени чушки „Обичам“

1 малка скилидка чесън

Пресен магданоз

Начин на приготвяне

Разбъркайте киселото мляко със содата и изчакайте да шупне. Добавете яйцето, сиренето и брашното и разбъркайте до гъста

смес. Загрейте леко намазнен тиган на умерен огън и поставяйте

малки порции с лъжица от сместа. Печете по около 3 минути от всяка страна до готовност.(BILLA)

Поднесете с препечени филийки. Ако предпочитате по-пикантен вкус, добавете малко люта чушка.

Добър апетит!