Има вкусове, които ни връщат към спокойните вечери у дома, когато на масата има топъл хляб и любими хора. Катъкът с печени чушки носи усещане за уют, познати аромати и вкусни мигове, споделени с близките. Новата собствена марка продукти на BILLA „Обичам“ е създадена именно за тези моменти. Това предложение от бързите идеи за рецепти с „Обичам“ на BILLA е готово само за 10 минути.
Необходими продукти:
- 250 г цедено кисело мляко „Обичам“
- 150 г сирене „Обичам“
- 2 печени, обелени чушки „Обичам“
- 1 малка скилидка чесън
- Пресен магданоз
Начин на приготвяне
- Разбъркайте киселото мляко със содата и изчакайте да шупне.
- Добавете яйцето, сиренето и брашното и разбъркайте до гъста
смес.
- Загрейте леко намазнен тиган на умерен огън и поставяйте
малки порции с лъжица от сместа.
- Печете по около 3 минути от всяка страна до готовност.(BILLA)
Поднесете с препечени филийки. Ако предпочитате по-пикантен вкус, добавете малко люта чушка.
Добър апетит!