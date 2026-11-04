Запечено сирене с мед и орехи

Понякога най-вкусните моменти започват с нещо съвсем просто – топло сирене, капка мед и шепа хрупкави орехи. Тази рецепта събира любимите хора около масата, дори без специален повод. Новата собствена марка продукти на BILLA „Обичам“ е създадена именно за тези моменти. Това предложение от бързите идеи за рецепти с „Обичам“ на BILLA е готово само за 12 минути.

Необходими продукти:

200 г бяло саламурено сирене „Обичам“

2 ч.л. мед „Обичам“

2 с.л. натрошени орехи

1 ч.л. олио „Обичам“

щипка мащерка

Начин на приготвяне

Загрейте фурната до 200°C. Поставете сиренето в малък съд за печене и го поръсете с мазнината. Запечете 7-9 минути, докато се затопли добре и се зачерви леко. Добавете меда, орехите и мащерката непосредствено преди поднасяне.(BILLA)

Сервирайте веднага, докато сиренето е топло и меко, а медът и орехите допълват вкуса му с нежна сладост и приятна хрупкавост.

Добър апетит!