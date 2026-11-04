Войната в Украйна:

Запечено сирене с мед и орехи

04 ноември 2026, 8:51 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Запечено сирене с мед и орехи

Понякога най-вкусните моменти започват с нещо съвсем просто – топло сирене, капка мед и шепа хрупкави орехи. Тази рецепта събира любимите хора около масата, дори без специален повод. Новата собствена марка продукти на BILLA „Обичам“ е създадена именно за тези моменти. Това предложение от бързите идеи за рецепти с „Обичам“ на BILLA е готово само за 12 минути.

Необходими продукти:

  • 200 г бяло саламурено сирене „Обичам“
  • 2 ч.л. мед „Обичам“
  • 2 с.л. натрошени орехи
  • 1 ч.л. олио „Обичам“
  • щипка мащерка

Начин на приготвяне

  1. Загрейте фурната до 200°C.
  2. Поставете сиренето в малък съд за печене и го поръсете с мазнината.
  3. Запечете 7-9 минути, докато се затопли добре и се зачерви леко.
  4. Добавете меда, орехите и мащерката непосредствено преди поднасяне.(BILLA)

Сервирайте веднага, докато сиренето е топло и меко, а медът и орехите допълват вкуса му с нежна сладост и приятна хрупкавост.

Добър апетит!

 

BILLA
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес