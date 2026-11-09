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Топли рулца с кори и сирене

09 ноември 2026, 8:00 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Топли рулца с кори и сирене

Помниш ли как ухаеше в кухнята, когато вкъщи се печеше нещо със сирене и кори? Тези топли рулца връщат точно това усещане. Трябват ти само няколко продукта и малко време. Новата собствена марка на BILLA „Обичам“ е създадена именно за такива моменти. Това предложение от бързите идеи за рецепти с „Обичам“ на BILLA е готово за 20 минути.

Необходими продукти:

  • Кори за баница „Обичам“
  • 180 г сирене „Обичам“
  • 1 яйце „Обичам“
  • 2 с. л. кисело мляко
  • 2 с. л. олио „Обичам“

Начин на приготвяне

  1. Загрейте фурната до 200°C.
  2. Разбийте яйцето и отделете една супена лъжица за намазване.
  3. Смесете останалото яйце със сиренето и киселото мляко.
  4. Разрежете 4 листа от корите за баница на две, сложете плънка и навийте стегнати рулца.
  5. Наредете ги върху хартия за печене, намажете с отделеното яйце и малко олио, и печете 12–15 минути до златисто.(BILLA)

Поднесете рулцата топли, с чаша айрян „Обичам“.

Добър апетит!

 

 

BILLA
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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