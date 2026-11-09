Топли рулца с кори и сирене

Помниш ли как ухаеше в кухнята, когато вкъщи се печеше нещо със сирене и кори? Тези топли рулца връщат точно това усещане. Трябват ти само няколко продукта и малко време. Новата собствена марка на BILLA „Обичам“ е създадена именно за такива моменти. Това предложение от бързите идеи за рецепти с „Обичам“ на BILLA е готово за 20 минути.
Необходими продукти:
- Кори за баница „Обичам“
- 180 г сирене „Обичам“
- 1 яйце „Обичам“
- 2 с. л. кисело мляко
- 2 с. л. олио „Обичам“
Начин на приготвяне
- Загрейте фурната до 200°C.
- Разбийте яйцето и отделете една супена лъжица за намазване.
- Смесете останалото яйце със сиренето и киселото мляко.
- Разрежете 4 листа от корите за баница на две, сложете плънка и навийте стегнати рулца.
- Наредете ги върху хартия за печене, намажете с отделеното яйце и малко олио, и печете 12–15 минути до златисто.(BILLA)
Поднесете рулцата топли, с чаша айрян „Обичам“.
Добър апетит!