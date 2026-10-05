Тиква с чиа и сусам

Месец октомври е времето на топли напитки и сезонни вкусове, най-подходящото за тиквена фиеста. Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA съчетава естествената сладост на тиквата с мед, джинджифил, чесън и сусамово олио, а финалът е приятно хрупкав и запомнящ се.

Необходими продукти

1 бр. тиква „Цигулка”

5 с.л. сусамово олио

1 с.л. мед

1 скилидка чесън

1 ч.л. настърган джинджифил

2 с.л. семена от чиа

2 с.л. сусам

Начин на приготвяне

Загрейте фурната на 200 °C. Разрежете тиквата наполовина, почистете от семената и жилавата част, след което нарежете на тънки резени. Поставете се в тава, застлана с хартия за печене. Смесете в купа сусамовото олио и меда, прибавете пюрирания чесън, настъргания джинджифил, сусама, чиата и сол. Намажете тиквата с получената смес. Покрийте с алуминиево фолио и печете 35 минути, след което отстранете фолиото и печете още 5 минути. (BILLA)

Подходяща е както за леко предястие, така и за вкусно допълнение към есенното меню.

Добър апетит!