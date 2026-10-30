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Бобена салата с печени чушки

30 октомври 2026, 8:00 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Бобена салата с печени чушки

Понякога най-силните спомени се връщат не с думи, а с познат вкус. С трапезата, около която се събираме без повод, с домашните рецепти, които всеки приготвя по свой начин, и с малките детайли. Новата собствена марка продукти на BILLA „Обичам“ е създадена именно за тези моменти. Това предложение от бързите идеи за рецепти с „Обичам“ на BILLA е готово само за 10 минути.

Необходими продукти:

  • 400 г сварен и отцеден бял боб
  • 2 печени белени чушки „Обичам“
  • ½ глава червен лук
  • 2 с.л. олио „Обичам“
  • 1 с.л. ябълков оцет
  • магданоз и сол на вкус

Начин на приготвяне

  1. Изплакнете и отцедете сварения боб.
  2. Нарежете чушките и лука на дребно.
  3. Смесете всички продукти в купа, овкусете с олио, оцет, сол и магданоз. (BILLA)

Ако имате време, оставете салатата за 15 минути в хладилника, за да се смесят вкусовете.

Добър апетит!

 

BILLA
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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