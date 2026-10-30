Бобена салата с печени чушки

Понякога най-силните спомени се връщат не с думи, а с познат вкус. С трапезата, около която се събираме без повод, с домашните рецепти, които всеки приготвя по свой начин, и с малките детайли. Новата собствена марка продукти на BILLA „Обичам“ е създадена именно за тези моменти. Това предложение от бързите идеи за рецепти с „Обичам“ на BILLA е готово само за 10 минути.
Необходими продукти:
- 400 г сварен и отцеден бял боб
- 2 печени белени чушки „Обичам“
- ½ глава червен лук
- 2 с.л. олио „Обичам“
- 1 с.л. ябълков оцет
- магданоз и сол на вкус
Начин на приготвяне
- Изплакнете и отцедете сварения боб.
- Нарежете чушките и лука на дребно.
- Смесете всички продукти в купа, овкусете с олио, оцет, сол и магданоз. (BILLA)
Ако имате време, оставете салатата за 15 минути в хладилника, за да се смесят вкусовете.
Добър апетит!