A1 започва да приема поръчки за iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

А1 ще приема предварителни поръчки в своя онлайн магазини за най-големия и най-компактния смартфон от серията iPhone 12 – Pro Max и mini oт 14:00 днес. Моделите могат да бъдат поръчани предварително до 13 ноември, когато ще започнат и доставките на новите устройства. Телекомът ще предлага и двата смартфона в комплект с оригинален адаптер за зареждане, който да допълни наличния в пакета USB Type C кабел. По този начин всеки клиент, закупил iPhone 12 mini или 12 Pro Max от А1, ще разполага с пълен комплект за зареждане на новия си смартфон.

Apple iPhone 12 mini се различава от iPhone 12 само по отношение на големината на екрана и капацитета на батерията. Той използва 5,4-инчов екран с резолюция от 2340 х 1080 пиксела, което според Apple го прави най-малкия, лек и тънък 5G смартфон в света. Смартфонът е снабден с чипсет A14 Bionic, както останалите представители на серията iPhone 12, и на практика осигурява всичко от iPhone 12 в по-компактна форма.iPhone 12 mini се предлага в пет цвята – черен, бял, (PRODUCT)Red, зелен и син. Моделът е наличен и в три версии спрямо вградената памет - 64 GB, 128 GB и 256 GB. Цените му започват от 57,99 лева на месец и 1 239,99 лева в брой в пакет с двугодишен абонамент за A1 ONE Unlimited 5XL, а в момента всички планове от A1 ONE Unlimited се предлагат с двойни мегабайти за първата една година от абонамента. iPhone 12 Pro Max е най-високият клас смартфон на Apple за годината. Той е наличен в 4 цвята – графитеносив, сребрист, златист и син. Устройството отново ползва чипсета A14 Bionic, който има 6-ядрен процесор и четириядрен графичен ускорител, но вече разполага с 6,7-инчов OLED дисплей. Камерата на iPhone 12 Pro Max е най-добрата от четирите модела за 2020 година, защото в корпуса има повече място за фото системата. Главният сензор е 12МР с бленда f/1.6, но е с 47% по-голям от този при iPhone 12 Pro и предлага пиксели с размер 1,7 микрометра. Всичко това според Apple увеличава светлочувствителността с 87%. Освен това има нова система за оптична стабилизация, която подобно на DSLR фотоапаратите премества сензора за още по-добро компенсиране на движението.Цената на смартфона зависи от вградената памет като този модел се предлага с 128 GB, 256 GB и 512 GB памет. Версията със 128 GB може да се поръча за 94,99 на месец или за 2 039,99 лева в брой с двугодишен абонамент за А1 ONE Unlimited 5XL. При покупка на нов iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max с план A1 ONE Unlimited 5XL клиентите на А1 могат да сключат Застраховка Моят телефон и да не заплащат премии за първите 12-месечни застрахователни периода, а при покупка с планове А1 One Unlimited 3XL, 4XL - за първите 6- месечни застрахователни периода. След изтичането на тези периоди, клиентите дължат премия, посочена в договора им за застраховка за всеки месечен застрахователен период. Промоционалните условия със 100% отстъпка от премиите за първите 6 или 12-месечни застрахователни периода важат само при покупка в брой или на изплащане на изброените модели iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max в пакет с нов 2-годишен абонамент за съответния мобилен тарифен план в периода 23.10-23.11.2020 г. По този начин от застраховката могат да се възползват както направилите предварителна поръчка през онлайн магазина, така и закупилите устройството до 23.11, без значение дали са го направили в магазин или на А1.bg.