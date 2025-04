ChatGPT спаси живота на жена — откри рак, който лекарите пропуснаха

40-годишната Лорън Банън, майка на две деца, прекарва години в ходене по лекари и поставяне на грешни диагнози. В отчаянието си тя се обръща към ChatGPT, който предполага, че тя може да има болестта на Хашимото - автоимунно състояние, атакуващо щитовидната жлеза. Въпреки скептицизма на лекарите, тя настоява за преглед и диагнозата е рак. Банън вярва, че без ChatGPT нейното състояние и ракът биха останали незабелязани. Сега тя е изправена пред наблюдение и рехабилитация през целия си живот.

