Ето защо крадат бяла техника: В Русия показаха пералня-военен робот (ВИДЕО)

"Ето защо руските окупатори крадяха и крадат перални в Украйна. Сега има смисъл". С този коментар беларуската опозиционна медия NEXTA се подигра на "репортаж" на един от прокремълските телеграм канали в лицето на Mash. NEXTA намесва и Илон Мъск заради репортажа - с въпрос харесва ли му, впечатлен ли е и чувства ли се застрашен.

Робот-убиец от пералня

В "репортажа" на Mash става въпрос за "изобретатели" от Ижевск, които твърдо подкрепят визията на руския диктатор Владимир Путин за живота - война, когато не ти харесва, че някой не е съгласен с теб. Въпросните изобретатели показаха прототип на пералня-робот и то военен - с амбицията да развият серийно производство и да помагат на руската армия.

Още: Русия забрани на създателя на двигатели за нейни военни дронове да влиза на нейна територия

Какво представлява "дронът", вижте:

🤡How do you like that, Elon Musk? In Izhevsk, two Z-enthusiasts built this killer robot out of a looted washing machine



They plan to send such “combat drones” to the front lines in the future.



So that’s why Russian occupiers were stealing washing machines in Ukraine! Now it… pic.twitter.com/nlfbzyymEP — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2025

А как руснаците осигуряват суровини за производството - или поне суровини за собствените си домове, припомнете си - долните кадри са от Курахово, малък украински град, който руската армия превзе в началото на годината:

In occupied Kurakhove, Donetsk Oblast, "brave" Russian soldiers (marauders) loot "humanitarian aid" from abandoned homes. They’re especially awed by "marvels of technology" like washing machines and toilets, which they haul off as trophies. pic.twitter.com/Ftf7OE6M7a — WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2025

На този фон, в Казахстан имаше демонстрация на нещо наистина полезно - насочени взривове на лед, който е сковал река Бухтарма в региона Алтай в Северен Казахстан. С взривовете ледът се чупи, за да не стане причина за наводнения, когато времето почне да се затопля.

Wow! Look how in Kazakhstan they undermine the ice on the rivers (very similar to the frames from the movie)



The video shows the Bukhtarma River in the Altai region of northern Kazakhstan. The ice on it was blown up to protect people and their homes from floods.



In spring,… pic.twitter.com/eX95V7t6fH — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2025

През пролетта ледът може да се натрупа в тесни места в реката, създавайки "природни бентове" - водата не може да тече свободно, нивото се повишава и започват наводнения. Взривовете помагат за раздробяването на леда, така че да се движи надолу по течението по-бързо и да не пречи на водата.

Още: Част на ракетите ATACMS се оказа твърде сложна за руската инженерна мисъл (ВИДЕО)