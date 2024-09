Google окончателно премахна опцията за проверка на кеша

Google вече забрани пълното функциониране на кеша. По-рано тази година компанията премахна връзката към кеша от извадките с резултати от търсенето. Преди няколко седмици пък добави връзки към Wayback Machine. Сега директната връзка за преглед на кеша на Google е напълно деактивирана.

Ако се опитате да отидете директно в кеша на Google, сега търсачката няма да покаже нищо - този метод е спрял да работи през последните около 12 часа (линк тук).

Вече се появиха множество сигнали от потребители в социалните мрежи. "Google премахна възможността за ръчна проверка на кеша, което се случи днес. Не се получи на всеки сайт, но временно можеше да се види кешът на нови страници", пише един от тях в X.

Google has removed the ability to check cache manually, just happened today. It didn't work on every site, but you could see the cache on new pages temporarily.https://t.co/AMffKaKrbM



Now it just redirects to a search result with cache: in front of the domain. @rustybrick