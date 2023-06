Нека бъде светлина: Започна фотоконкурсът HUAWEI XMAGE 2023

Всички снимки, представени за конкурса, трябва да бъдат заснети единствено с устройства на Huawei, въпреки че е разрешена последваща обработка с помощта на софтуер от трети страни. За подробни изисквания, моля вижте условията на конкурса.



Участниците в местния конкурс "Повече светлина в твоята история" имат допълнителната възможност да участват със свои снимки в избрани категории на глобалния конкурс HUAWEI XMAGE 2023. Спечелването на награди в единия конкурс не пречи на възможността за спечелване в другия.



Творбите, представени за българското издание, ще бъдат оценени от местно жури според три основни критерия: художествена стойност, качество и уникалност. Победителят ще бъде избран с обикновено мнозинство. Името му ще бъде обявено на 1 септември 2023 г. и ще бъде споделено на страницата на Huawei България във Facebook и в профила в Instagram.



Журито на местното издание на конкурса Huawei Xmage се състои от личности, които имат значителен принос към марката и развитието на мобилната фотография в България. Гласът на всеки член на журито има еднаква тежест, а победителят се определя с обикновено мнозинство. Представителите на Huawei в журито са Анди Мяу, генерален мениджър и Дарина Иванова, маркетинг директор на Huawei Consumer Business Group за България и Северна Македония. Българската професионална общност е представена от Таня Дечева, която е доцент по фотография в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Талантливите фенове на Huawe са представени от двама победители в предишни фотографски конкурси на компанията - Светлин Йосифов и Кристиян Петров. Светлин Йосифов е носител на глобални и местни награди от Huawei. През 2020 г. той едновременно спечели местния конкурс Huawei Next Image Awards и получи признание в категория "Портрет" на глобалното издание. Кристиян Петров стана победител в последния местен фотографски конкурс на Huawei “Spread the Love for Mate 50 Pro”.